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    Бомбалейла Все блоги -

    Одноклубники Месси идут на многое ради Лео – да, так ему точно живется легче

    23 октября, 15:19
    А Лео меняет жизнь команды.

    Лионель Месси в «Интере» из Майами всего три месяца. Но за это время он уже успел внести свой вклад. Во-первых, во всех официальных турнирах за «Интер» он провел 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Во-вторых, Месси уже выиграл первый трофей – Кубок лиг. В-третьих, несмотря на непопадание в плей-офф, «Интер» с помощью Месси начал локальную перестройку. Так говорил Дэвид Бекхэм.

    В-четвертых, Месси оказывает невероятно сильное влияние на команду. Вот несколько примеров:

    • Тренер «Интера» Херардо Мартино сказал, что, видя уровень Лео, другие игроки стали тренироваться усерднее. Это чувствуется по их форме;
    • Полузащитник Эдисон Аскона говорил о тренировках с Месси: «Все понимают, что мы не будем пытаться нанести ему повреждение. Мы пытаемся защищаться, но немного осторожнее. Мы не позволяем ему играть в матчах, которые проводим между собой, мы защищаемся против него, но с осторожностью. Никто не играет против него очень жестко»;
    • Другой игрок «Интера», нападающий Джозеф Мартинес, рассказал, что некоторые игроки сели на диету и начали следить за своим телом, когда увидели скиллы Месси.

    Infobae поделился еще одним инсайдом – по данным источника, одноклубники учат испанский, чтобы общаться с Месси. Сам Месси не учит английский и может сказать только базовые слова.

    Фото: Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press

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    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии4
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      Рейтинг: +564

      Romeo 123 23 октября, 15:50

      Пусть ещё гному жопу подтирают, лишь бы ему хорошо было, золотой мяч ему давайте каждый месяц

      3
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      ...
      Рейтинг: +5994

      Эном айс > Romeo 123 23 октября, 16:37

      Вот ты бивень)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +564

      Romeo 123 > Эном айс 23 октября, 19:22

      А что так бомбануло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5994

      Эном айс > Romeo 123 23 октября, 22:06

      Не ,правда хорошо.
      Поржал.)

      0
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