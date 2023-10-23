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Одноклубники Месси идут на многое ради Лео – да, так ему точно живется легче

Лионель Месси в «Интере» из Майами всего три месяца. Но за это время он уже успел внести свой вклад. Во-первых, во всех официальных турнирах за «Интер» он провел 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Во-вторых, Месси уже выиграл первый трофей – Кубок лиг. В-третьих, несмотря на непопадание в плей-офф, «Интер» с помощью Месси начал локальную перестройку. Так говорил Дэвид Бекхэм.

В-четвертых, Месси оказывает невероятно сильное влияние на команду. Вот несколько примеров:

  • Тренер «Интера» Херардо Мартино сказал, что, видя уровень Лео, другие игроки стали тренироваться усерднее. Это чувствуется по их форме;
  • Полузащитник Эдисон Аскона говорил о тренировках с Месси: «Все понимают, что мы не будем пытаться нанести ему повреждение. Мы пытаемся защищаться, но немного осторожнее. Мы не позволяем ему играть в матчах, которые проводим между собой, мы защищаемся против него, но с осторожностью. Никто не играет против него очень жестко»;
  • Другой игрок «Интера», нападающий Джозеф Мартинес, рассказал, что некоторые игроки сели на диету и начали следить за своим телом, когда увидели скиллы Месси.

Infobae поделился еще одним инсайдом – по данным источника, одноклубники учат испанский, чтобы общаться с Месси. Сам Месси не учит английский и может сказать только базовые слова.

Фото: Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press

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США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (4)
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Romeo 123
1698065416
Пусть ещё гному жопу подтирают, лишь бы ему хорошо было, золотой мяч ему давайте каждый месяц
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