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Месси рассказал о главной любви всей жизни – невероятно теплые слова

Лионель Месси дал большое интервью, в котором поговорил о футболе, карьере и личной жизни. Пользователи особенно обратили внимание на красивые слова Месси о его жене. Лео знаком с Антонеллой Рокуццо с пяти лет: они вместе выросли в Росарио, много общались в детстве, а потом начали встречаться. Через несколько лет, когда Месси уехал в «Барселону» и стал звездой, она тоже приехала в Испанию и стала жить с ним.

Пара поженилась в 2017 году, сейчас они растят трех сыновей.

А вот слова Месси об Антонелле:

• «Я влюбился в Антонеллу в раннем детстве – это была любовь с первого взгляда. Сейчас я люблю ее больше всего на свете».

• «Двоюродный брат Антонеллы – мой лучший друг. Мы подружились с ним, когда мне было 6. Однажды я пришел к нему в гости – там я и встретил Антонеллу».

• «Антонелла – хорошая мама, я ее очень уважаю. Она проводит с детьми 24 часа в сутки, в то время как я провожу много времени вдали от дома: выездные матчи, сборная и предсезонная подготовка. Иногда меня почти месяц не бывает дома – она занята детьми весь день».

• «Наш обычный день? Я приезжаю в час дня. До трех часов мы смотрим что-то, отдыхаем или спим – дальше забираем детей из школы и отвозим их в академию».

Фото: AFLO/Global Look Press

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США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (1)
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Sedoi_Goblin
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Верная жена,здоровые дети, куча футбольных трофеев.. Что еще нужно,чтобы встретить старость?)))
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