Шикарный особняк Месси в американской Венеции: эту красоту засняли с коптера!

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси приобрел новое жилье в США.

По информации сайта The Real Deal, аргентинец купил особняк прямо на берегу океана в городе Форт-Лодердейл, находящемся в 37 километрах от Майами.

Место, в котором будет жить семья Месси, известно своими пляжами и каналами – Форт-Лодердейл прозвали американской Венецией.

Площадь особняка составляет 975 квадратных метров. На территории есть бассейн, тренажерный зал, комната для СПА и восемь спален. Также у Месси есть доступ двум причалам.

Новичок «Интер Майами» заплатил за новый дом 10,8 миллиона долларов.

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