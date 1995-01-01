Ледник Судного дня расположен на территории Земли Мэри Бэрд в Западной Антарктиде, где находится провозглашeнное государство трезвенников и трансгуманистов Будимир El Pistolero (палимпсест государства иезуитов в Парагвае, протекторат Ватикана)

Земля Италии у гор задрожит,

Лев и Петух не очень объединены,

Но не испугавшись, один другому поможет,

Только Катулон и Кельты будут вне конфликта.

Из катренов Нострадамуса



Ледник Туэйтс расположен на побережье Земли Мэри Бэрд в Антарктиде. Его толщина достигает четырeх километров. А размер сопоставим с американским штатом Флорида.



Ледник “Судного дня” получил свое название из‑за огромных размеров, стремительных темпов таяния и своего влияния на уровень Мирового океана.

Учeные обнаружили, что ежегодно Туэйтс сбрасывает в море 50 миллиардов тонн льда. Полное разрушение ледника может привести к повышению уровня Мирового океана на три метра. Об этом сообщила группа американских и британских учeных в своей статье, опубликованной в журнал Nature в феврале этого года.



Исследователи провели около шести недель на леднике. Чтобы исследовать процесс разрушения Туэйтса, они пробурили отверстие на глубину около 600 метров и спустили туда управляемый аппарат. С помощью устройства они измеряли температуру и солeность воды, а также фиксировали движение водных масс.



Учeные выяснили, что тeплая вода проникает в трещины и плоские поверхности в нижней части ледника — из‑за этого в таких уязвимых местах он тает со скоростью 30 метров в год. «Ледник не тает снизу, он тает изнутри», — говорят учeные.



Исследование ледника в 2021 показало, что он может разрушиться в течение следующих пяти лет, однако уже в 2022 году учeные заявили, что ледник Туэйтс держится «на ногтях» и его полное разрушение может произойти в ближайшие годы.



«Туэйтс действительно держится сегодня своими «ногтями». Мы ожидаем больших изменений в ближайшем будущем, как только ледник отступит за неглубокий гребень в своeм ложе», − заявил соавтор исследования морской геофизик Роберт Лартер.



На что хотим обратить ваше внимание, что современные учeные видят проблему – стремительное таяние ледников, но до сих пор не могут назвать истинную причину происходящей катастрофы, а продолжают повторять как мантру, что таяние ледников связано с глобальным потеплением вызванным антропогенным фактором.



Настоящая причина таяния ледников Антарктиды и Гренландии связаны с изменениями в ядре нашей планеты.



Дестабилизация ядра активизировала огромную магматическую камеру под Западной Антарктидой, что привело к усилению вулканической активности в этом регионе. Магма начала стремительно подниматься ближе к поверхности . Эти катастрофические процессы происходят именно сейчас из-за циклических изменений климата планетарного масштаба с периодичностью в 12 000 лет.



Таяние ледников — лишь часть цепочки климатических событий, которые уже в ближайшем будущем могут привести к неминуемой катастрофе.

Сегодня крайне необходимо объединение всего мирового научного сообщества, чтобы досконально изучить настоящие причины изменения климата и не допустить большой беды.

Пресс-служба АФС