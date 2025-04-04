Черданцев ответил, почему Соболев не может заиграть в «Зените»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, что мешает нападающему Александру Соболеву проявить себя в «Зените».
«Проблема Соболева в том, что в «Зените» еще есть Лусиано и Матео Кассьерра – это высокая конкуренция.
У Лусиано восемь голов, у тебя – ноль, поэтому нужно объективно оценивать шансы. Думаю, Саша понимает, что он третий выбор после Лусиано и Кассьерры, если они здоровы.
Соболев не может сыграть на фланге, эта позиция для него закрыта. У него просто меньше вариантов на поле«, – считает Черданцев.
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- Его статистика в составе петербургской команды: 21 матч, 2 гола, 1 ассист.
- В рамках РПЛ у форварда 0+0 в 15 играх после трансфера.
Источник: «Матч ТВ»