Черданцев ответил, почему Соболев не может заиграть в «Зените»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, что мешает нападающему Александру Соболеву проявить себя в «Зените».

«Проблема Соболева в том, что в «Зените» еще есть Лусиано и Матео Кассьерра – это высокая конкуренция.

У Лусиано восемь голов, у тебя – ноль, поэтому нужно объективно оценивать шансы. Думаю, Саша понимает, что он третий выбор после Лусиано и Кассьерры, если они здоровы.

Соболев не может сыграть на фланге, эта позиция для него закрыта. У него просто меньше вариантов на поле«, – считает Черданцев.