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  • В УЕФА уточнили, когда вернут Россию; Дзюба хочет подраться с Роналду, «МЮ» продлил контракт с россиянином и другие новости

В УЕФА уточнили, когда вернут Россию; Дзюба хочет подраться с Роналду, «МЮ» продлил контракт с россиянином и другие новости

Сегодня, 02:31

Названо условие для увольнения Слишковича из «Оренбурга»

Россия опустилась на 1 позицию в рейтинге ФИФА

«Зенит» заинтересовался 17-летним хавбеком «Лудогорца»

Ротенберг летом станет гендиректором «Локомотива», но при одном условии

Стало известно, какой футбольный клуб купила Инстасамка

Чеферин уточнил, когда российские команды одновременно вернут в турниры ФИФА и УЕФА – на Украине отреагировали

Сборная Бразилии определила еще одного кандидата на пост главного тренера

17-летний уроженец Дагестана продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Карпин на каждой тренировке сборной России говорит одну и ту же фразу

Дзюба хочет подраться с Криштиану Роналду

Источник: «Бомбардир»
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