Дзюба раскритиковал «Зенит»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает ненормальным формирование состава «Зенита» с акцентом на легионеров.
«Если привезут уровня – я уже не говорю про Халка, Данни, которые раньше были, – хотя бы уровня Вендела и Малкома, то это круто.
Таких должно быть игроков три-четыре хотя бы, а не восемь-девять. Из них три-четыре нормальных, пять таких, знаете, примерно уровня россиян, может, чуть лучше, но не глобально.
Ну, ненормально, когда в «Зените» играют 9-10 иностранцев и [русский] вратарь», – сказал Дзюба.
- «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ после 22 туров.
- Команда борется за 7-е чемпионство подряд.
- Дзюба выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год.
Источник: Hustle Show