Дзюба раскритиковал «Зенит»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает ненормальным формирование состава «Зенита» с акцентом на легионеров.

«Если привезут уровня – я уже не говорю про Халка, Данни, которые раньше были, – хотя бы уровня Вендела и Малкома, то это круто.

Таких должно быть игроков три-четыре хотя бы, а не восемь-девять. Из них три-четыре нормальных, пять таких, знаете, примерно уровня россиян, может, чуть лучше, но не глобально.

Ну, ненормально, когда в «Зените» играют 9-10 иностранцев и [русский] вратарь», – сказал Дзюба.