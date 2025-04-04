Дзюба назвал единственную претензию к Аршавину

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что экс-форвард сборной России Андрей Аршавин не был лидером, за которым могли бы тянуться другие игроки.
«Шава тоже очень крутой, но Жирок [Жирков] сильнее. У меня к Аршавину единственная [претензия]: он сам по себе не лидер. Он талантливый безумно, футболист очень сильный, который мог индивидуально решить на любом практически уровне.
По мне, футболист должен быть... Рядом с ним должны игроки раскрываться, становиться сильнее. Ты должен где-то брать на себя ответственность, лидерские качества. Шава – нет. Игра пошла – разорвет любого. Не пошла – с кем тут играть. Примерно вот такая ситуация», – сказал Дзюба.
- Аршавин и Дзюба вдвоем сыграли только в 1 матче сборной России – товарищеской встрече с Грецией в ноябре 2011 года.
- Дзюба стал выступать за «Зенит» с лета 2015 года, после того как Аршавин ушел из клуба по завершении срока контракта.
Источник: YouTube-канал adam zubayraev