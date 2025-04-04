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Дзюба назвал единственную претензию к Аршавину

Сегодня, 07:45
11

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что экс-форвард сборной России Андрей Аршавин не был лидером, за которым могли бы тянуться другие игроки.

«Шава тоже очень крутой, но Жирок [Жирков] сильнее. У меня к Аршавину единственная [претензия]: он сам по себе не лидер. Он талантливый безумно, футболист очень сильный, который мог индивидуально решить на любом практически уровне.

По мне, футболист должен быть... Рядом с ним должны игроки раскрываться, становиться сильнее. Ты должен где-то брать на себя ответственность, лидерские качества. Шава – нет. Игра пошла – разорвет любого. Не пошла – с кем тут играть. Примерно вот такая ситуация», – сказал Дзюба.

  • Аршавин и Дзюба вдвоем сыграли только в 1 матче сборной России – товарищеской встрече с Грецией в ноябре 2011 года.
  • Дзюба стал выступать за «Зенит» с лета 2015 года, после того как Аршавин ушел из клуба по завершении срока контракта.

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Источник: YouTube-канал adam zubayraev
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Акрон Россия Дзюба Артем Аршавин Андрей
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Комментарии (11)
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ilich55
1743746060
Глубоко субъективное мнение, что Жирок [Жирков] сильнее. Далеко не лидер, способный объединить команду. Артёмка начал за здравие, а закончил за упокой. Кто раскрылся при Жиркове? Никто. Как он повлиял на других игроков команды? Никак. Если сравнивать по забитым голам, то Шава, такой же атакующий полузащитник как и Жирок, за всю карьеру забил в 3 раза больше голов. P.S. Юра как был серой мышкой, так нею и остался.
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FFR
1743746644
Бомбардир, отключите звук Дзюбы, надоел уже он всем.
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743748829
Пятушара быдлотная, опять свое высранное ку-ка-ре-ку распитушивает...то он боева самка что побьёт профиков в ММА, то этой принцессе еду не давали...то она считает что она может что-то считать...удалите с пространства проткнутого пятуха
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DOCTOR PENALTY
1743750944
Дзюба переплюнул всех в РПЛ языком чесать - "лидер" )) """"
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САДЫЧОК
1743751997
Какое время-такие и герои! Бревно,дрочила и дутый рекордсмен!
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Фанат2025
1743760648
Эксперты нам нужны, повесившие бутсы на гвоздь. А то у нас мало экспертов. Свежий анекдот: Мальчика отец записывает в футбольную секцию.Тренер спросил: - Хотите , чтобы стал хорошим футболистом? - Нет, ну что Вы! Хочу, чтобы стал футбольным экспертом!
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russeus
1743760940
Шаве бы трудолюбия и мотивации как Дзюбе и был бы наикрутейший игрок в истории России, по уровню примерно как Мхитарян, учитывая, что позиции у них как раз схожие, но Шава был лентяем, а у Дзюбы меньше таланта, поэтому имеем,что имеем
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шахта Заполярная
1743761026
Что то много сегодня любителя азмунки и женских фотографий.
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