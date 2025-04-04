Дзюба назвал единственную претензию к Аршавину

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что экс-форвард сборной России Андрей Аршавин не был лидером, за которым могли бы тянуться другие игроки.

«Шава тоже очень крутой, но Жирок [Жирков] сильнее. У меня к Аршавину единственная [претензия]: он сам по себе не лидер. Он талантливый безумно, футболист очень сильный, который мог индивидуально решить на любом практически уровне.

По мне, футболист должен быть... Рядом с ним должны игроки раскрываться, становиться сильнее. Ты должен где-то брать на себя ответственность, лидерские качества. Шава – нет. Игра пошла – разорвет любого. Не пошла – с кем тут играть. Примерно вот такая ситуация», – сказал Дзюба.