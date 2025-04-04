Дзюба раскрыл детскую фобию: «Фу, какие они мерзкие»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, кого боялся в детстве.

«У меня была фобия – я боялся насекомых. А почему я боялся в детстве насекомых? Начинаю копаться… Сейчас я это преодолел.

Я жил в коммунальной квартире. Если накосячил, убегал от родителей и закрывался. А они свет выключают в туалете, и ты взглядом понимаешь, что ты тут не один.

Здесь меня тараканы оближут и сожрут, или там родители дадут… Пойду к родителям. Ты свет включаешь, и тараканы разбегаются.

Коммуналка – это реально мыши и тараканы. На мышей мне было по барабану, я любил мультик «Том и Джери», а вот этих я реально…

Этих насекомых, мух, я сижу и думаю: «Фу, какие они мерзкие», но я это преодолел», – заявил Дзюба.