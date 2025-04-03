Деспотович выбрал российского футболиста, способного заиграть в топ-клубе Европы

Экс-форвард «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович ответил, кто из российских игроков готов к трансферу в Европу.

– Кто из русских способен заиграть в большом европейском клубе?

– Нравится Тюкавин. Жаль, что он получил серьезную травму, желаю Константину здоровья. Макаров тоже отличный игрок.

– Серьезно?

– Играл с Денисом и знаю, на что он способен. Обидно, что он не показал себя в ЛЧ. Здорово бы там себя проявил.