Деспотович выбрал российского футболиста, способного заиграть в топ-клубе Европы

Экс-форвард «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович ответил, кто из российских игроков готов к трансферу в Европу.
– Кто из русских способен заиграть в большом европейском клубе?
– Нравится Тюкавин. Жаль, что он получил серьезную травму, желаю Константину здоровья. Макаров тоже отличный игрок.
– Серьезно?
– Играл с Денисом и знаю, на что он способен. Обидно, что он не показал себя в ЛЧ. Здорово бы там себя проявил.
- Макарову в феврале исполнилось 27 лет.
- Он в «Динамо» с 2021 года.
- Статистика вингера: 105 матчей, 19 голов, 13 ассистов.
Источник: Sport24