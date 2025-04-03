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  • Чеферин дал ответ, когда российские команды вернутся в турниры УЕФА: «Могу повторить, если есть сомнения»

Чеферин дал ответ, когда российские команды вернутся в турниры УЕФА: «Могу повторить, если есть сомнения»

Вчера, 22:25
8

Президент УЕФА Александер Чеферин знает, когда будет снят бан с российского футбола.

По его словам, клубы РПЛ и сборная России вернутся в международные соревнования сразу после окончания СВО на Украине.

«Что касается принятия назад российских команд, то я уже много раз говорили на эту тему и могу повторить, если у вас есть сомнения.

Когда закончится конфликт, будет возвращение», – сказал Чеферин.

  • Российские команды не участвуют в международных соревнованиях более 3 лет – с конца февраля 2022 года.
  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Чеферин Александер
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Комментарии (8)
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феникS
1743710784
А Дюкову он это не сказал.Потому как он повторяет как в бреду---скоро, скоро, скоро Гы гы
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Красногвардейчик
1743711648
сразу после окончания СВО на Украине. =============== А там походу ещё долго кахлов мудохать будут
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nemolod
1743713266
Ясно,что эта марионетка ничего не решал и не решает! Разговаривать надо с теми,кто реально определяет кому и когда и с кем играть!
Ответить
JIEGEHDA
1743714511
Ну тогда закрывайте Израиль . Пока конфликт не закончится ?? Ааа, это другое. Это не одно и тоже . Тут во.йна а там истребление народа и геноцид . Бомбежка детей и женщин.
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