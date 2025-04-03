Чеферин дал ответ, когда российские команды вернутся в турниры УЕФА: «Могу повторить, если есть сомнения»

Президент УЕФА Александер Чеферин знает, когда будет снят бан с российского футбола.

По его словам, клубы РПЛ и сборная России вернутся в международные соревнования сразу после окончания СВО на Украине.

«Что касается принятия назад российских команд, то я уже много раз говорили на эту тему и могу повторить, если у вас есть сомнения.

Когда закончится конфликт, будет возвращение», – сказал Чеферин.