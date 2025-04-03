Чеферин дал ответ, когда российские команды вернутся в турниры УЕФА: «Могу повторить, если есть сомнения»

Президент УЕФА Александер Чеферин знает, когда будет снят бан с российского футбола.
По его словам, клубы РПЛ и сборная России вернутся в международные соревнования сразу после окончания СВО на Украине.
«Что касается принятия назад российских команд, то я уже много раз говорили на эту тему и могу повторить, если у вас есть сомнения.
Когда закончится конфликт, будет возвращение», – сказал Чеферин.
- Российские команды не участвуют в международных соревнованиях более 3 лет – с конца февраля 2022 года.
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».
Источник: ТАСС