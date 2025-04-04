Семак сказал, считает ли «Локомотив» неудобным соперником для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил трехматчевую безвыигрышную серию команды против «Локомотива».

– У «Локомотива» две победы и ничья в трeх последних матчах с Зенитом. Считаете ли вы Галактионова неудобным соперником?

– Последние матчи с «Локомотивом» нам не совсем удаются, прежде всего с точки зрения результата. В каких-то матчах мы играли неплохо, но результат был не тем, который мы хотим. Такое случается.

Бывали сезоны, когда мы и «Рубину» уступали, и другим клубам, играя против них неудачно. Не думаю, что это какая-то серьeзная и продолжительная серия, о которой можно говорить.

– Осенью вы называли «Локомотив» сюрпризом со знаком плюс. Считаете ли вы так до сих пор?

– Безусловно. Команда хорошо играет, бывают неудачные матчи, но это происходит абсолютно со всеми. Команда борется за самые высокие места. Это говорит о хорошей и качественной работе, которую проводит и менеджмент клуба, и главный тренер.