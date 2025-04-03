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Дзюба хочет подраться с Криштиану Роналду

Вчера, 23:19
8

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба порассуждал о возможных спарринг-партнерах из числа футболистов.

– С кем бы хотел подраться из футболистов мирового масштаба?

Не, если так, для масштаба, конечно бы, Криштиану Роналду, потому что это было бы прям, знаешь, такое, это было бы… Я думаю, что он не готов к этому, поцарапают.

Из таких прям вот не знаю. Знаешь, с кем бы я подрался? Вот с кем бы я подрался, мне круто бы этот, прям из башки вылетело, который снимался в «Карты, деньги, два ствола», вот эта легенда английская.

– Винни Джонс?

– Винни Джонс.

– Но он уже старый.

– Да, но я имею в виду, это именно когда он в прайме. Ну скотина прям нереально. Он прям, смотришь его нарезки, ему на мяч этот вообще было по барабану.

– Из РПЛ?

– Надо брать по антропометрии. Белоруков, помните такой был, у которого сельская прическа, лицо как этот стол. Он реально…

Когда солнце было, я за ним стоял в тени. Но это никому не интересно. Он был очень грязный защитник.

А так в России мало кто увлекается, чтобы подраться, поспаринговаться. Я это люблю, но не знаю…

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Источник: Hustle Show
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Акрон Дзюба Артем Роналду Криштиану
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Комментарии (8)
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ziborock
1743712084
"Чемпионат по онанизму прошел в Поднебесной. Это первый официальный турнир в истории человечества. Китайцы провели данное мероприятие в открытом доступе. Десять человек приехали в Шанхай, чтобы принять участие в турнире "Ванкатон"." Дзюба. дерзай!)))
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NewLife
1743712526
Почему он еще не в психбольнице ??
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Snek
1743713372
Там ему даги обещали по болталке настучать, мне кажется самое время.
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феникS
1743713789
чтобы подраться, поспаринговаться. Я это люблю,=====Да нет проблем.Вон депутат Валуев засиделся.Надо ему размяться.На Зюбе. Не зря ж такое было--- "Валуев Николай Сергеевич 1973 года рождения по прозвищу Коля-кувалда с начала 90-х годов был в оперативной базе петербургского Управления по борьбе с оргпреступностью."
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алдан2014
1743714882
Из него дурачка делают,а он радуется. Клиника
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igosevastanow
1743716913
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сайт». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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777+
1743720149
Роналду, Винни Джонс...)))) Понторез дешевый!!! Его Бубнов сраными тряпками гонять будет!!!
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ЗаЖиМ
1743720319
Как дети, чесслово
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