Дзюба хочет подраться с Криштиану Роналду

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба порассуждал о возможных спарринг-партнерах из числа футболистов.

– С кем бы хотел подраться из футболистов мирового масштаба?

– Не, если так, для масштаба, конечно бы, Криштиану Роналду, потому что это было бы прям, знаешь, такое, это было бы… Я думаю, что он не готов к этому, поцарапают.

Из таких прям вот не знаю. Знаешь, с кем бы я подрался? Вот с кем бы я подрался, мне круто бы этот, прям из башки вылетело, который снимался в «Карты, деньги, два ствола», вот эта легенда английская.

– Винни Джонс?

– Винни Джонс.

– Но он уже старый.

– Да, но я имею в виду, это именно когда он в прайме. Ну скотина прям нереально. Он прям, смотришь его нарезки, ему на мяч этот вообще было по барабану.

– Из РПЛ?

– Надо брать по антропометрии. Белоруков, помните такой был, у которого сельская прическа, лицо как этот стол. Он реально…

Когда солнце было, я за ним стоял в тени. Но это никому не интересно. Он был очень грязный защитник.

А так в России мало кто увлекается, чтобы подраться, поспаринговаться. Я это люблю, но не знаю…