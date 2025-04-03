Агент Барбоза встал на защиту «Бенфики»: «В Португалии нет русофобии»

Футбольный агент Паулу Барбоза не верит, что «Бенфика» отказалась покупать Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА только из-за его причастности к России.
«Нельзя говорить о русофобии, потому что не вижу, как Аббос подойдeт «Бенфике».
«Бенфика» работает по одному принципу – спортивный интерес и ничего другого. Между Руем Коштой и бывшим тренером Шмидтом были разногласия.
В Португалии нет русофобии и это важно. У Кошты много друзей из России, вопрос был спортивный», – считает Барбоза.
- 21-летний Файзуллаев провел в этом сезоне 28 матчей за ЦСКА, забил 3 гола, сделал 7 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
- Контракт узбекистанца с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на сезон по согласию сторон.
Источник: Metaratings