Агент Барбоза встал на защиту «Бенфики»: «В Португалии нет русофобии»

Футбольный агент Паулу Барбоза не верит, что «Бенфика» отказалась покупать Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА только из-за его причастности к России.

«Нельзя говорить о русофобии, потому что не вижу, как Аббос подойдeт «Бенфике».

«Бенфика» работает по одному принципу – спортивный интерес и ничего другого. Между Руем Коштой и бывшим тренером Шмидтом были разногласия.

В Португалии нет русофобии и это важно. У Кошты много друзей из России, вопрос был спортивный», – считает Барбоза.