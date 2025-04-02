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  • «Бенфика» отказалась покупать игрока ЦСКА: «С Россией дел не ведем»

«Бенфика» отказалась покупать игрока ЦСКА: «С Россией дел не ведем»

Вчера, 17:51
11

Руководитель компании Pro Sports Management Герман Ткаченко рассказал, как «Бенфика» не захотела обсуждать трансфер Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА.

– В прошлом интервью вы говорили об отмене русского футбола на европейском рынке. Сейчас тенденция к ее преодолению?

– Больше надеюсь на это. Отношение к нам стало мягче. Например, «Сандерленд» взял на себя риски и заплатил «Зениту» за Изидора, а Сафонов перешел в «ПСЖ».

На уровне людей неприятия – того, что я называл cancel culture [культура отмены], - меньше. Хотя обратных примеров тоже немало.

Значит, это еще не окончательный перелом тенденции, эволюция в процессе.

– А какие обратные примеры?

Обсуждали Файзуллаева с «Бенфикой». Но уже на первом этапе клуб четко сказал «нет» по поводу взаимодействия с русскими.

– Потому что это ЦСКА?

– Мы не углублялись. Контакты на этом прервались. Проявился тезис «с Россией дел не ведем».

  • 21-летний Файзуллаев провел в этом сезоне 28 матчей за ЦСКА, забил 3 гола, сделал 7 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
  • Контракт узбекистанца с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на сезон по согласию сторон.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра ЦСКА Бенфика Файзуллаев Аббосбек
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Комментарии (11)
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fakeid
1743605755
брага салазара нам зажала в последний момент, чем очень сильно подставила. ну бред же, когда игрок живёт 10 дней на базе зенита, тренируется, жена его со всеми жёнами футболистов перезнакомилась, родители приехали, всё их офигенно устроило. и тут вдруг внезапно под закрытие окна: с русскими дела не ведём! упыри. и ведь всё равно отдадут нам игрока летом в итоге. дел они не ведут, млять.
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Spartak_forv@
1743605865
На уровне cancel culture важно понимать,при каких details возможен переход
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fakeid
1743606068
и посмотрел бы я на бенфичные рылы, если сейчас пришёл зенит с 40 лямами за витселя. запаковали бы в лучшем виде и даже бантик нацепили бы. дел они с русскими не ведут, ага. но за большую сумму могут и пойти против принципов. за файзуллаева кони, скорее всего, сразу просили не менее десятки, а эти хотели втрое дешевле, как они любят. клуб-пылесос. скупает за копейки всё, что плохо лежит - продаёт за десятки миллионов. чтобы португальцы заплатили много - такого не бывает.
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Интерес
1743606859
Стоимость европейской гордости-количество нулей.
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BRO_football
1743611984
Да, потому что это ЦСКА. Вспоминайте как у ЦСКА были проблемы оплаты трансфера Эджуке из Херенвена и как он долго не мог получить деньги от Вест Хэма за Влашича. Европейские клубы боятся сотрудничать с ЦСКА, который под санкциями.
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ALEX ML
1743620916
Марионеточная шайка извращенцев выглядит жалко. Португалия.... убогие хуторяне
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феникS
1743627841
с Россией дел не ведем=== Бенфика права.
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