«Бенфика» отказалась покупать игрока ЦСКА: «С Россией дел не ведем»

Руководитель компании Pro Sports Management Герман Ткаченко рассказал, как «Бенфика» не захотела обсуждать трансфер Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА.

– В прошлом интервью вы говорили об отмене русского футбола на европейском рынке. Сейчас тенденция к ее преодолению?

– Больше надеюсь на это. Отношение к нам стало мягче. Например, «Сандерленд» взял на себя риски и заплатил «Зениту» за Изидора, а Сафонов перешел в «ПСЖ».

На уровне людей неприятия – того, что я называл cancel culture [культура отмены], - меньше. Хотя обратных примеров тоже немало.

Значит, это еще не окончательный перелом тенденции, эволюция в процессе.

– А какие обратные примеры?

– Обсуждали Файзуллаева с «Бенфикой». Но уже на первом этапе клуб четко сказал «нет» по поводу взаимодействия с русскими.

– Потому что это ЦСКА?

– Мы не углублялись. Контакты на этом прервались. Проявился тезис «с Россией дел не ведем».