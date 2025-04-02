«Бенфика» отказалась покупать игрока ЦСКА: «С Россией дел не ведем»

Руководитель компании Pro Sports Management Герман Ткаченко рассказал, как «Бенфика» не захотела обсуждать трансфер Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА.
– В прошлом интервью вы говорили об отмене русского футбола на европейском рынке. Сейчас тенденция к ее преодолению?
– Больше надеюсь на это. Отношение к нам стало мягче. Например, «Сандерленд» взял на себя риски и заплатил «Зениту» за Изидора, а Сафонов перешел в «ПСЖ».
На уровне людей неприятия – того, что я называл cancel culture [культура отмены], - меньше. Хотя обратных примеров тоже немало.
Значит, это еще не окончательный перелом тенденции, эволюция в процессе.
– А какие обратные примеры?
– Обсуждали Файзуллаева с «Бенфикой». Но уже на первом этапе клуб четко сказал «нет» по поводу взаимодействия с русскими.
– Потому что это ЦСКА?
– Мы не углублялись. Контакты на этом прервались. Проявился тезис «с Россией дел не ведем».
- 21-летний Файзуллаев провел в этом сезоне 28 матчей за ЦСКА, забил 3 гола, сделал 7 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
- Контракт узбекистанца с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на сезон по согласию сторон.