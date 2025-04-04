Деспотович назвал российский клуб, который звал его зимой

Джордже Деспотович подтвердил, что прошедшей зимой он мог вернуться в Россию.

Сейчас нападающий выступает за «Борац».

В РПЛ он играл с 2018 по 2023 год в составе «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».

– Слышал, зимой у тебя было предложение от «Черноморца».

– Да, все так. Ребята были готовы меня забрать, давали очень хорошие условия, контракт на два года – но «Борац» не отпустил.

У нас впереди важнейшие игры сезона в Боснии, поэтому понимаю клуб.

– Твое желание понятно. Но дорога в Россию тебе больше не закрыта?

– Посмотрим. Возможно, летом кому-то понадобится нападающий, и я приеду. Тем более в этом сезоне выступаю здорово. Так что шанс есть.