Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Деспотович назвал российский клуб, который звал его зимой

Сегодня, 01:09

Джордже Деспотович подтвердил, что прошедшей зимой он мог вернуться в Россию.

  • Сейчас нападающий выступает за «Борац».
  • В РПЛ он играл с 2018 по 2023 год в составе «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».

– Слышал, зимой у тебя было предложение от «Черноморца».

– Да, все так. Ребята были готовы меня забрать, давали очень хорошие условия, контракт на два года – но «Борац» не отпустил.

У нас впереди важнейшие игры сезона в Боснии, поэтому понимаю клуб.

– Твое желание понятно. Но дорога в Россию тебе больше не закрыта?

– Посмотрим. Возможно, летом кому-то понадобится нападающий, и я приеду. Тем более в этом сезоне выступаю здорово. Так что шанс есть.

Еще по теме:
Деспотович выбрал российского футболиста, способного заиграть в топ-клубе Европы
Деспотович рассказал, сколько денег тратит в месяц
С Деспотовичем рассчитался российский клуб, который он покинул в 2023 году 2
Источник: Sport24
Россия. Первая лига Борац Черноморец Деспотович Джордже
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генсек РФС – о снятии санкций: «Уверен, что мы успешно завершим диалог, а вы не верили»
01:25
Дзюба – о самом легендарном русском игроке: «Для меня это не Аршавин»
00:50
Черданцев ответил, почему Соболев не может заиграть в «Зените»
00:38
4
Дзюба раскритиковал «Зенит»
00:13
3
АПЛ. «Челси» победил «Тоттенхэм» (1:0) и вернулся в топ-4, обогнав «Манчестер Сити»
00:04
1
Канчельскис отреагировал на слова президента ФИФА о возвращении России
Вчера, 23:43
1
Дзюба хочет подраться с Криштиану Роналду
Вчера, 23:19
8
Деспотович выбрал российского футболиста, способного заиграть в топ-клубе Европы
Вчера, 23:03
ВидеоСоболев забил красивый гол на тренировке: «А говорят, разучился»
Вчера, 22:50
7
Дзюба пожаловался, что Эмери не написал ему после увольнения из «Спартака»
Вчера, 22:40
3
Все новости
Все новости
Деспотович назвал российский клуб, который звал его зимой
01:09
Аутсайдер Первой лиги «Сокол» назначил тренера-легионера
1 апреля
Талалаев запретил фанатам критиковать «Балтику» в соцсетях: «Попрошу убирать таких людей»
1 апреля
1
Скандал в Первой лиге: владелец клуба заподозрил игроков в сдаче матчей
31 марта
1
ВидеоВ Первой лиге игрок забил гол-красавец со штрафного: «Идеально»
31 марта
3
Видео«Вы в «Танцах»: необычное празднование гола в Первой лиге
30 марта
1
Селюк раскритиковал Кононова и Ари: «Мелкие жулики»
28 марта
3
Назван клуб, который может возглавить Юран
27 марта
3
Тренер «Чайки» объяснил неудачи команды недостатком молитв
27 марта
3
Еще один клуб Первой лиги может прекратить существование
27 марта
4
«Урал» объявил о возвращении 70-летнего Тарханова
26 марта
2
Фото«Енисей» подписал игрока, который дебютировал во взрослом футболе в 14 лет
25 марта
Клуб-чемпион России со 104-летней историей может закрыться
24 марта
10
С клуба Первой лиги могут снять 9 очков за махинацию с участием «Химок»
23 марта
1
Экс-вратарь «Спартака» дебютировал за «Уфу»: 4 пропущенных гола за 30 минут
23 марта
19
«Торпедо» задолжало деньги за корпоратив в честь 100-летия – известна сумма
22 марта
3
Видео«Закрывайте футбол»: в Первой лиге игрок забил гол-красавец со штрафного в «девятку»
22 марта
4
ВидеоГогниев-младший принес победу «Алании» на 88-й минуте и отпраздновал с отцом
22 марта
1
С Деспотовичем рассчитался российский клуб, который он покинул в 2023 году
22 марта
2
Видео«Енисей» забил «Нефтехимику» после дикой ошибки вратаря
22 марта
2
ВидеоИгроки «Енисея» едва не подрались после победы над «Уфой»
15 марта
5
Экс-тренер сборной Испании: «Мостовой заставил меня ценить футбол»
14 марта
1
Фото«Торпедо» во главе с Кононовым посетило молебен перед решающими матчами сезона
13 марта
1
Талалаев получил дисквалификацию
13 марта
Ари сказал, сколько денег потратил на клуб в Бразилии
10 марта
1
Ари ответил, кем ощущает себя больше – русским или бразильцем
9 марта
2
В последних 6 матчах Первой лиги забит 1 гол
8 марта
В клубе Первой лиги эпидемия гриппа – за них не смогли сыграть восемь футболистов
7 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 