Черданцев отреагировал на назначение Шалимова

Комментатор Георгий Черданцев назвал неожиданным выбор «Факелом» Игоря Шалимова на роль главного тренера команды.

– Были удивлены уходом Пятибратова из «Факела» и назначением Шалимова?

– Уходом Пятибратова я не был удивлен. Когда команда находится в зоне вылета, часто приходят новые тренеры, чтобы встряхнуть игроков. Это психологический момент, он дает эмоции. Новый тренер будет обращать внимание на тех футболистов, кого не видел Пятибратов.

Игоря Михайловича я знаю 1000 лет. Всегда любил его как футболиста, он сделал шикарную карьеру, стал одним из самых талантливых русских футболистов.

Игорь мог бы выиграть Лигу чемпионов в «Интере», если бы не лимит на легионеров. Футболистов, которые так играют двумя ногами, очень мало. Не все футбольные знатоки сразу скажут, что Шалимов правша, потому что его левая нога на 90% такая же рабочая.

Игорь Михайлович 1000 раз был экспертом в программах, он разбирает футбол как домино, очень досконально. Но когда ты борешься на выживание нет изысков, надо брать очки.

Не знаю, насколько он способен работать «спасателем». На мой взгляд, его психотип – не спасатель. Это тренер, который работает вдолгую, ставит игру, контроль мяча – то, чему его учили у Бескова в «Спартаке».

«Факел» сделал неожиданный выбор. Я думал, они назначат кого‑то другого из наших экспертов. Очевидно, что все лучшие футбольные специалисты без работы – наши эксперты.