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Черданцев отреагировал на назначение Шалимова

Сегодня, 08:02
3

Комментатор Георгий Черданцев назвал неожиданным выбор «Факелом» Игоря Шалимова на роль главного тренера команды.

– Были удивлены уходом Пятибратова из «Факела» и назначением Шалимова?

– Уходом Пятибратова я не был удивлен. Когда команда находится в зоне вылета, часто приходят новые тренеры, чтобы встряхнуть игроков. Это психологический момент, он дает эмоции. Новый тренер будет обращать внимание на тех футболистов, кого не видел Пятибратов.

Игоря Михайловича я знаю 1000 лет. Всегда любил его как футболиста, он сделал шикарную карьеру, стал одним из самых талантливых русских футболистов.

Игорь мог бы выиграть Лигу чемпионов в «Интере», если бы не лимит на легионеров. Футболистов, которые так играют двумя ногами, очень мало. Не все футбольные знатоки сразу скажут, что Шалимов правша, потому что его левая нога на 90% такая же рабочая.

Игорь Михайлович 1000 раз был экспертом в программах, он разбирает футбол как домино, очень досконально. Но когда ты борешься на выживание нет изысков, надо брать очки.

Не знаю, насколько он способен работать «спасателем». На мой взгляд, его психотип – не спасатель. Это тренер, который работает вдолгую, ставит игру, контроль мяча – то, чему его учили у Бескова в «Спартаке».

«Факел» сделал неожиданный выбор. Я думал, они назначат кого‑то другого из наших экспертов. Очевидно, что все лучшие футбольные специалисты без работы – наши эксперты.

  • Шалимов был назначен главным тренером «Факела» 2 апреля.
  • 56-летний специалист не тренировал с августа 2022 года.
  • «Факел» с 14 очками занимает 15 е место в РПЛ.
  • Ранее Шалимов тренировал в РПЛ «Урал», «Краснодар», «Ахмат» и «Уралан».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Шалимов Игорь Черданцев Георгий
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Комментарии (3)
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743748428
Чмырьданцев отреагировал на кал во рту...
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subbotaspartak
1743749417
Не надо даваться диву, Может это на перспективу...
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шахта Заполярная
1743760303
Я уже волноваться начал, многие уже отметились про нового тренера Факела, а чердаков молчит. Ну вот свершилось, куда же без тампакса
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