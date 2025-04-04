Ловчев назвал сходство Шалимова и Карпина

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал назначение Игоря Шалимова главным тренером «Факела».

– Шалимов возглавил «Факел». Удастся ли им остаться в РПЛ по итогам сезона?

– Всe будет зависеть не только от его работы, они же играть будут с кем‑то. Понятно, что после последнего поражения «Факел» находится в плохом психологическом состоянии.

Сейчас будут новые тренировки, новые требования, новые лица. Это всe влияет на команду, и психологический груз будет сброшен. Дальше уже всe будет зависеть от того, повезет или нет. Нельзя сказать, что у «Факела» выдающийся состав. До последней игры команда была боевая.

Игорь как тренер, без сомнения, растет. Так же, как и Карпин. Все‑таки с «Ростовом» Валерий Георгиевич работал уже по‑другому, и команда, не обладающая выдающимися футболистами, находилась в хорошем состоянии.

Игорь тоже принесет свои определенные плоды. Более того, он идет не в пустое место. Там работают [генеральный директор] Роман Асхабадзе, Александр Самедов, Валерий Климов. Все люди ему знакомы.