Ловчев назвал сходство Шалимова и Карпина

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал назначение Игоря Шалимова главным тренером «Факела».
– Шалимов возглавил «Факел». Удастся ли им остаться в РПЛ по итогам сезона?
– Всe будет зависеть не только от его работы, они же играть будут с кем‑то. Понятно, что после последнего поражения «Факел» находится в плохом психологическом состоянии.
Сейчас будут новые тренировки, новые требования, новые лица. Это всe влияет на команду, и психологический груз будет сброшен. Дальше уже всe будет зависеть от того, повезет или нет. Нельзя сказать, что у «Факела» выдающийся состав. До последней игры команда была боевая.
Игорь как тренер, без сомнения, растет. Так же, как и Карпин. Все‑таки с «Ростовом» Валерий Георгиевич работал уже по‑другому, и команда, не обладающая выдающимися футболистами, находилась в хорошем состоянии.
Игорь тоже принесет свои определенные плоды. Более того, он идет не в пустое место. Там работают [генеральный директор] Роман Асхабадзе, Александр Самедов, Валерий Климов. Все люди ему знакомы.
- 56-летний Шалимов был назначен главным тренером «Факела» 2 апреля.
- «Факел» с 14 очками занимает 15-е место в РПЛ.
- 56-летний Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля. Он работал с клубом в 2017–2021 и в 2022–2025 годах.