Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Ловчев назвал сходство Шалимова и Карпина

Сегодня, 08:35
5

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал назначение Игоря Шалимова главным тренером «Факела».

– Шалимов возглавил «Факел». Удастся ли им остаться в РПЛ по итогам сезона?

– Всe будет зависеть не только от его работы, они же играть будут с кем‑то. Понятно, что после последнего поражения «Факел» находится в плохом психологическом состоянии.

Сейчас будут новые тренировки, новые требования, новые лица. Это всe влияет на команду, и психологический груз будет сброшен. Дальше уже всe будет зависеть от того, повезет или нет. Нельзя сказать, что у «Факела» выдающийся состав. До последней игры команда была боевая.

Игорь как тренер, без сомнения, растет. Так же, как и Карпин. Все‑таки с «Ростовом» Валерий Георгиевич работал уже по‑другому, и команда, не обладающая выдающимися футболистами, находилась в хорошем состоянии.

Игорь тоже принесет свои определенные плоды. Более того, он идет не в пустое место. Там работают [генеральный директор] Роман Асхабадзе, Александр Самедов, Валерий Климов. Все люди ему знакомы.

  • 56-летний Шалимов был назначен главным тренером «Факела» 2 апреля.
  • «Факел» с 14 очками занимает 15-е место в РПЛ.
  • 56-летний Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля. Он работал с клубом в 2017–2021 и в 2022–2025 годах.

Еще по теме:
Черданцев отреагировал на назначение Шалимова 3
Тарханов сказал, помешает ли долгое отсутствие практики работе Шалимова в «Факеле»
Канчельскис оценил перспективы Шалимова в «Факеле»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Факел Шалимов Игорь Карпин Валерий Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1743746705
"Игорь как тренер без сомнения растёт". Куда он растёт и когда? Шалимов три года без работы сидел. От разборок матчей на ютубе невозможно повысить свою квалификацию. И неуместно его сравнивать с Карпиным. Валера стабильно семь лет работал в одной команде, а Игорь больше года нигде не задерживался - увольняли за плохие результаты.
Ответить
...уефан
1743754694
...надо ж было такую херню сморозить!...
Ответить
Интерес
1743755245
Оба о двух ногах и бывшие спартаковцы,в этом их несомненное сходство.
Ответить
Вжыхъ
1743760279
Посмотрим на итоги сезона. В любом случае искренне удачи Шалимову!
Ответить
zigbert
1743781301
Ну уж о сходстве здесь не стоит и говорить. Карпин почти не сидит без практики,да и характер у них разный.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» (2:1) и покинул последнее место
21:05
2
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера
20:53
1
Мостовой определил фаворита в матче «Локомотив» – «Зенит»
20:45
2
Анчелотти озвучил плюсы и минусы игры Мбаппе за «Реал»
20:29
Кержаков объяснил, почему «Зенит» победит «Локомотив»
19:40
10
Дзюба назвал причину конфликта с Эмери в «Спартаке»
19:05
12
Чемпион мира Хуммельс объявил о завершении карьеры
18:54
1
Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»
18:33
5
УЕФА вынес вердикт по дисквалификации Рюдигера и других игроков «Реала»
18:18
6
Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА
17:53
31
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
21:05
Титов – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это как полет Гагарина в космос»
20:20
5
Деспотович хочет вернуться в Россию: «Зарплата не на первом месте»
20:06
1
Гаджиев оценил слова президента ФИФА о возвращении России
19:27
Дзюба назвал причину конфликта с Эмери в «Спартаке»
19:05
11
Фото«Динамо» продлило контракт с 23-летним воспитанником
18:47
1
Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»
18:33
5
Деспотович встал на защиту Игнатьева, уехавшего в 25 лет в Алжир
18:03
1
Дзюба объяснил свои слова, что депрессии не существует
17:45
1
Раскрыта стоимость визита Тотти в Москву
17:36
7
ФотоМостовой отреагировал на получение карточки в FC 25
17:23
1
Мелкадзе ответил, кто сильнее – Дзюба или Вагнер Лав
16:55
11
Реакция Колоскова на неизбрание Шевченко в исполком УЕФА
16:44
7
Пономарев: «Пускай Ротенберги захватывают российский спорт – все остальные просто им завидуют!»
16:33
5
Деспотович: «Российским игрокам не надо уезжать за границу»
16:10
1
Газзаев отреагировал на слова Инфантино о возвращении России
15:50
1
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:40
Дзюба сделал выбор между Хабибом и Махачевым
15:40
3
Где смотреть матч «Локомотив» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:36
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:32
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:30
Мостовой рассказал, как изменился «Ростов» без Карпина
14:56
5
Деспотович раскрыл размер самого крупного штрафа за карьеру в РПЛ: «Это много!»
14:34
1
Погребняк определил лучшего спортсмена России
13:50
6
Личка объяснил странную ситуацию с Бальбуэной
13:35
1
Дзюба раскритиковал Аршавина за старое высказывание
13:08
10
«Спартак» зимой отказался от игрока олимпийской сборной Аргентины
13:02
3
Семак высказался о потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»
12:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 