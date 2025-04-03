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  • Карпин на каждой тренировке сборной России говорит одну и ту же фразу

Карпин на каждой тренировке сборной России говорит одну и ту же фразу

Вчера, 21:12
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин часто говорит о снятии бана от ФИФА и УЕФА.

Об этом рассказал член его штаба Николай Писарев.

Валерий Георгиевич на каждой установке и на каждом собрании всегда говорит: «Рано или поздно нас вернут».

– Карпин на чем сейчас сосредоточен?

– Сейчас дефицит центральных защитников. Все наблюдают за Осипенко, Дивеевым. Но в топ‑6 молодые центральные защитники – игроки молодежной сборной. Они сидят и не играют.

Они сидят в своих клубах, спокойно себя чувствуют и не участвуют ни в каких соревнованиях. Им по 19–20 лет. Вот нас вернут, а у нас три центральных защитника.

  • Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.
  • До февраля он совмещал должности в национальной команде и «Ростове».
  • Российские команды не участвуют в международных соревнованиях более 3 лет – с конца февраля 2022 года.
  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Писарев Николай
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Комментарии (6)
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СильныйМозг
1743704419
А в каком году телепортацию изобретут, он не говорит?
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Project Бабангида
1743705497
нафига пацанов пугать? ведь так прикольно Занзибары с ПапуаГвинеями разносить
Ответить
...уефан
1743705723
...хорошо хоть не - "Рано или поздно мы все умрём"...
Ответить
"НЕ" АДЕКВАТ
1743709074
Рано или поздно все узнают что Клярвин быдло колхозное
Ответить
Янвapь 62
1743709718
Йопт ?
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