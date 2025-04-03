Карпин на каждой тренировке сборной России говорит одну и ту же фразу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин часто говорит о снятии бана от ФИФА и УЕФА.

Об этом рассказал член его штаба Николай Писарев.

– Валерий Георгиевич на каждой установке и на каждом собрании всегда говорит: «Рано или поздно нас вернут».

– Карпин на чем сейчас сосредоточен?

– Сейчас дефицит центральных защитников. Все наблюдают за Осипенко, Дивеевым. Но в топ‑6 молодые центральные защитники – игроки молодежной сборной. Они сидят и не играют.

Они сидят в своих клубах, спокойно себя чувствуют и не участвуют ни в каких соревнованиях. Им по 19–20 лет. Вот нас вернут, а у нас три центральных защитника.