Карпин на каждой тренировке сборной России говорит одну и ту же фразу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин часто говорит о снятии бана от ФИФА и УЕФА.
Об этом рассказал член его штаба Николай Писарев.
– Валерий Георгиевич на каждой установке и на каждом собрании всегда говорит: «Рано или поздно нас вернут».
– Карпин на чем сейчас сосредоточен?
– Сейчас дефицит центральных защитников. Все наблюдают за Осипенко, Дивеевым. Но в топ‑6 молодые центральные защитники – игроки молодежной сборной. Они сидят и не играют.
Они сидят в своих клубах, спокойно себя чувствуют и не участвуют ни в каких соревнованиях. Им по 19–20 лет. Вот нас вернут, а у нас три центральных защитника.
- Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.
- До февраля он совмещал должности в национальной команде и «Ростове».
- Российские команды не участвуют в международных соревнованиях более 3 лет – с конца февраля 2022 года.
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».
Источник: «Матч ТВ»