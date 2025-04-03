Канчельскис отреагировал на слова президента ФИФА о возвращении России

Андрей Канчельскис оценил сегодняшнее заявление Джанни Инфантино.

Президент ФИФА сказал: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».

«Произойдет ли наше возвращение на международные турниры в этом году? Нет, не думаю.

Чтобы это произошло, нужно, чтобы это было на повестке дня. На повестку дня вынесут вопрос – тогда будет какое‑то решение, а сейчас нет.

Какой‑то конкретики сейчас не видим. Не думаю, что скоро вернeмся. Для нас уже каждый день отсутствия на международных соревнованиях – потеря. Но будем ждать и надеяться», – заявил Канчельскис.