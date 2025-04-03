Соболев забил красивый гол на тренировке: «А говорят, разучился»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев показал забитый гол на тренировке.

Он одним касанием принял мяч, а вторым отправил его в дальнюю девятку.

«А говорят, не умею, разучился. Так могу только на тренировках. Спасибо за внимание», – написал Соболев в своем телеграм-канале.