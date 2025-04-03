Деспотович рассказал, сколько денег тратит в месяц

Сербский нападающий Джордже Деспотович считает обманом, что футболисты способны прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

– У русских футболистов новый тренд: принято говорить, что проживут на 300 евро в месяц.

– Это большой обман. Так могут говорить только люди, которые в жизни все потратили.

Конечно, можно протянуть и на сотню евро – но когда ты достигаешь определенного уровня, а потом говоришь, что тебе хватит 300 евро, это вранье.

– Сколько бы тебе хватило в месяц?

– На данный момент трачу 1,5-2 миллиона – если в рублях. В евро минимум 10 тысяч в месяц выходит, иногда и больше.