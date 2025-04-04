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  • Селюк – о возможном назначении Ротенберга в «Локо»: «Только идиоты подумают, что это по блату»

Селюк – о возможном назначении Ротенберга в «Локо»: «Только идиоты подумают, что это по блату»

Сегодня, 08:50
4

Агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении Бориса Ротенберга генеральным директором «Локомотива».

– Болельщики наверняка будут думать, что назначение Бориса Ротенберга – это блат. Как их можно переубедить?

– Только идиоты болельщики могут подумать, что это назначение происходит по блату. Боря все показал и доказал на своей текущей должности. Другое дело, что болельщики поверхностно знают о делах в молодежном департаменте.

Если фанаты окунуться в эту тему и поймут, что он сделал, то они увидят, что Борис за два года полностью перевернул все. Нигде такого нет ни в одной школе: ни у «Зенита», ни у «Спартака».

  • Сейчас Ротенберг занимает должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».
  • Должность генерального директора «Локомотва» занимает Владимир Леонченко.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Селюк Дмитрий
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Комментарии (4)
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АК 68
1743751318
Конечно по блату, потому что папа - мешок с деньгами. Ещё скажи что Борю 6 лет держали в Локо, как футболиста, по спортивному принципу.
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Интерес
1743756240
КАкой блат,просто семья миллиардера.
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SLADE2019
1743757269
Почему столько много этого Селюка? Неужели есть нормальные люди среди тех, кому он интересен?
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Вжыхъ
1743760195
Ну, раз идиоты, то значит по блату точно...
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