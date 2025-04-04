Селюк – о возможном назначении Ротенберга в «Локо»: «Только идиоты подумают, что это по блату»

Агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении Бориса Ротенберга генеральным директором «Локомотива».

– Болельщики наверняка будут думать, что назначение Бориса Ротенберга – это блат. Как их можно переубедить?

– Только идиоты болельщики могут подумать, что это назначение происходит по блату. Боря все показал и доказал на своей текущей должности. Другое дело, что болельщики поверхностно знают о делах в молодежном департаменте.

Если фанаты окунуться в эту тему и поймут, что он сделал, то они увидят, что Борис за два года полностью перевернул все. Нигде такого нет ни в одной школе: ни у «Зенита», ни у «Спартака».