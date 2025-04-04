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  • Дзюба выразил недовольство питанием в «Спартаке» при Эмери

Дзюба выразил недовольство питанием в «Спартаке» при Эмери

Сегодня, 08:16
24

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что во время игры за «Спартак» при Унаи Эмери, он утолял голод, покупая чипсы и сникерсы в ларьке.

– Ну это был кошмар. Нам было с ним неимоверно [тяжело]. «Это не ешьте, то не ешьте». Свою испанскую эту фасоль... Мы там чуть не погибали. «Жировая!» Мы ему говорим: «Еще раз тебе говорим, кому надо, тот следит и так». Кому не надо, худые, им-то хотя бы что-то поесть надо?

Мы еще молодые были, мне есть хочется! Это надо, но не всем. Кому-то надо следить, а кому-то – вообще нет. И вот он со своей травой, фасолью, ля-ля, тополя. И мы там сидели, плевались все.

– Петрушка, имеешь в виду, трава?

– Да. Ну, короче, ужас был. И мы просто шли в ларек, покупали там чипсы, сникерсы. Сидели давились ими, чтобы поесть хотя бы.

  • Эмери был главным тренером «Спартака» с июня по ноябрь 2012 года.
  • Генеральным директором красно-белых в тот период был Валерий Карпин.

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Источник: YouTube-канал adam zubayraev
Россия. Премьер-лига Астон Вилла Акрон Спартак Дзюба Артем Эмери Унаи
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Комментарии (24)
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Цугундeр
1743744402
Заткните кто-нибудь "гренадёра"..
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ilich55
1743744814
Да Артёмка, без сала совсем худо было. Хотя бы намекнул Эмери, что ты с ним одной крови, христианской.
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subbotaspartak
1743749299
...Сидели давились ими, чтобы поесть хотя бы.... А жевать пробовал или пососать...
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fakeid
1743751741
брюкву в тарасофский рацион ввели задолго до тренеришки. та же трава, по сути, но её хряки любят, ценят и уважают не меньше желудей!
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Интерес
1743754657
Эмери умышленно травил Дзюбу "пищей его пищи".До сих пор стейк из мраморной говядины у Артёмки перед глазами стоит! Изувер какой-то,ведь в "Спартак" его назначали в расчёте на прямые поставки высококачественного хамона! Ну как впоследствии с Промесом...У каждой страны есть своя "национальная кулинарная гордость"!У нас вот раньше были блины и пельмени,а теперь "сашлык" и шаверма...не-шаурма...блин,как произносить,если я не питерец,и даже не москвич???
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СильныйМозг
1743760521
Теперь понятно почему у Дзюбы нет мозгов, виновата фасоль и Эмери! :))) Парень надоел!
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alefreddy
1743767976
нытье у болотных одинаковое что по офсайту что по еде
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