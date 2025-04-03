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  • Дьяков ответил, кто был успешнее в «Спартаке» – Дзюба или Мостовой

Дьяков ответил, кто был успешнее в «Спартаке» – Дзюба или Мостовой

Вчера, 21:27
3

Виталий Дьяков сравнил успешность карьеры Александра Мостового и Артема Дзюбы в составе «Спартака».

«И Мостовой, и Дзюба оставили след в истории «Спартака», оставили частичку себя. Но Дзюба не выигрывал трофеи с клубом, а Мостовой брал чемпионства.

Мостовой внeс больший вклад в историю «Спартака», чем Дзюба. Эти игроки внесли вклад не только в историю «Спартака», но и в историю всего российского футбола.

Как ни крути, но обоих футболистов связывают со «Спартаком». Но Мостовой сделал для «Спартака» больше, потому что выигрывал чемпионства в СССР.

Новое поколение, наверное, не знает, кто такой Александр Мостовой, что в Виго стоит памятник, что его называют Царeм. Они видят только дяденьку, который выступает в прессе, а Дзюбу они видят в игре.

Я рос на игре Мостового, а с Артeмом играл вместе. Это два великих футболиста, которые оставили след в российском футболе.

Дзюба был в четвертьфинале чемпионата мира, в футболе выиграл больше, чем Мостовой, который играл в более скромной команде.

По трофеям, конечно, Дзюба успешнее, да и сделал больше, всe-таки забить столько голов. Но время было разное. Это вечный спор поколений, где нет правильного ответа», – заявил Дьяков.

  • Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год: 142 матча, 48 голов.
  • Дзюба был в клубе с 2007 по 2015 год: 166 матчей, 38 голов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига БроукБойз Акрон Спартак Дзюба Артем Дьяков Виталий Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1743706437
Их обоих объединяет поход к проктологу. Мясная тема.
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alefreddy
1743707173
Вот Черенков внес большой вклад в команду а Дзюба при чем тут
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Spartak_forv@
1743708003
Мостового прозвали Царем,а Дзюбу как прозвали? Из приличных вариантов есть что-то?
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