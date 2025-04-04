Лунин рискует пропустить месяц, Куртуа тоже травмирован

Стали известны предварительные сроки восстановления вратаря «Реала» Андрея Лунина.
Сообщалось, что украинец получил повреждение камбаловидной мышцы во вторник в кубковом матче с «Сосьедадом» (4:4).
По информации El Chiringuito TV, Лунин рискует пропустить около четырех недель.
- Тибо Куртуа тоже травмирован.
- Велика вероятность дебюта 19-летнего Франа Гонсалеса за главную команду «Реала».
- Ближайшие соперники мадридцев – «Валенсия» в Примере и «Арсенал» в Лиге чемпионов.
Источник: El Chiringuito TV