Лунин рискует пропустить месяц, Куртуа тоже травмирован

Стали известны предварительные сроки восстановления вратаря «Реала» Андрея Лунина.

Сообщалось, что украинец получил повреждение камбаловидной мышцы во вторник в кубковом матче с «Сосьедадом» (4:4).

По информации El Chiringuito TV, Лунин рискует пропустить около четырех недель.