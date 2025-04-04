Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Лунин рискует пропустить месяц, Куртуа тоже травмирован

Сегодня, 01:01

Стали известны предварительные сроки восстановления вратаря «Реала» Андрея Лунина.

Сообщалось, что украинец получил повреждение камбаловидной мышцы во вторник в кубковом матче с «Сосьедадом» (4:4).

По информации El Chiringuito TV, Лунин рискует пропустить около четырех недель.

  • Тибо Куртуа тоже травмирован.
  • Велика вероятность дебюта 19-летнего Франа Гонсалеса за главную команду «Реала».
  • Ближайшие соперники мадридцев – «Валенсия» в Примере и «Арсенал» в Лиге чемпионов.

Еще по теме:
«Реал» может выпустить на игру с «Валенсией» третьего вратаря: подробности 1
Клуб АПЛ готов заплатить 40 миллионов за Лунина 9
Шевченко посетил тренировку «Реала»
Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Реал Лунин Андрей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генсек РФС – о снятии санкций: «Уверен, что мы успешно завершим диалог, а вы не верили»
01:25
Дзюба – о самом легендарном русском игроке: «Для меня это не Аршавин»
00:50
Черданцев ответил, почему Соболев не может заиграть в «Зените»
00:38
4
Дзюба раскритиковал «Зенит»
00:13
3
АПЛ. «Челси» победил «Тоттенхэм» (1:0) и вернулся в топ-4, обогнав «Манчестер Сити»
00:04
1
Канчельскис отреагировал на слова президента ФИФА о возвращении России
Вчера, 23:43
1
Дзюба хочет подраться с Криштиану Роналду
Вчера, 23:19
8
Деспотович выбрал российского футболиста, способного заиграть в топ-клубе Европы
Вчера, 23:03
ВидеоСоболев забил красивый гол на тренировке: «А говорят, разучился»
Вчера, 22:50
7
Дзюба пожаловался, что Эмери не написал ему после увольнения из «Спартака»
Вчера, 22:40
3
Все новости
Все новости
Лунин рискует пропустить месяц, Куртуа тоже травмирован
01:01
«Реал» может выпустить на игру с «Валенсией» третьего вратаря: подробности
Вчера, 17:51
1
В Испании приняли решение по регистрации двух игроков «Барселоны» в Ла Лиге
Вчера, 16:00
Лапорта: «Барселону» не могут победить на поле, поэтому хотят сделать это в кабинетах»
2 апреля
3
ФотоРечь Анчелотти из зала суда – тренера «Реала» могут посадить на 5 лет
2 апреля
2
Личка одним словом описал ситуацию Захаряна в «Сосьедаде»
1 апреля
4
Мостовой ждал, что его позовет тренировать «Реал» или «Барселона»
1 апреля
6
Раскрыт размер потенциальной компенсации Дани Алвесу за 405 дней в тюрьме
1 апреля
3
Анчелотти задумался об уходе из «Реала» по трем причинам
1 апреля
2
«Реал» интересуется защитником из Эквадора
31 марта
Мбаппе рассказал о жизни вне футбола
31 марта
Брат Захаряна ответил, думает ли Арсен о возвращении в РПЛ
31 марта
1
Названы премиальные игрокам «Реала» в случае побед в шести турнирах сезона
31 марта
Примера. Дубль Левандовского помог «Барсе» разгромить «Жирону» (4:1) и укрепить лидерство
30 марта
«Реал» может заплатить 108 миллионов за полузащитника «МЮ»
30 марта
3
Ямаль настаивает на покупке «Барселоной» еще одного победителя Евро-2024
30 марта
3
Примера. Дубль Мбаппе помог «Реалу» одержать волевую победу над аутсайдером (3:2)
30 марта
3
ФотоМбаппе впервые в карьере забил со штрафного
30 марта
1
Месси потерял лидерство по количеству матчей в Примере среди иностранцев
29 марта
Анчелотти прокомментировал интерес сборной Бразилии
29 марта
Анчелотти прокомментировал обвинения в неуплате налогов – его могут посадить на 5 лет
29 марта
2
Дани Алвеса оправдали по делу об изнасиловании в ночном клубе (Marca)
28 марта
5
Примера. «Барселона» разгромила «Осасуну» (3:0) и укрепилась в лидерах
28 марта
1
Назван самый высокооплачиваемый тренер Ла Лиги – он не из «Реала» и «Барсы»
27 марта
5
«Барселона» отказалсь от трансфера Трента до его согласия на переход в «Реал»
27 марта
Гризманн провел переговоры с «Атлетико»
27 марта
«Реал» может заплатить «Ливерпулю» за досрочный переход Трента
27 марта
Названы самые высокооплачиваемые футболисты Примеры
26 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 