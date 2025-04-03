«Реал» может выпустить на игру с «Валенсией» третьего вратаря: подробности

У «Реала» возникли серьезные кадровые проблемы во вратарской линии.

Из-за травм пока недоступны Тибо Куртуа и Андрей Лунин, в связи с чем на выходных за главную команду мадридцев может дебютировать Фран Гонсалес.

У бельгийца возник мышечный перегруз еще в расположении сборной полторы недели назад. Украинец получил повреждение камбаловидной мышцы во вторник в кубковом матче с «Сосьедадом» (4:4).