«Реал» может выпустить на игру с «Валенсией» третьего вратаря: подробности

У «Реала» возникли серьезные кадровые проблемы во вратарской линии.
Из-за травм пока недоступны Тибо Куртуа и Андрей Лунин, в связи с чем на выходных за главную команду мадридцев может дебютировать Фран Гонсалес.
У бельгийца возник мышечный перегруз еще в расположении сборной полторы недели назад. Украинец получил повреждение камбаловидной мышцы во вторник в кубковом матче с «Сосьедадом» (4:4).
- Ближайший соперник «Реала» – «Валенсия».
- Матч пройдет в субботу в 17:15 мск на «Сантьяго Бернабеу».
Источник: Relevo