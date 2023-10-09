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Телохранитель Месси поймал ребенка, выбежавшего на поле: реакция Лео

Не самый лучший отрезок карьеры для Лионеля Месси.

Во-первых, его «Интер» проиграл «Цинциннати» (0:1) и пролетел мимо плей-офф МЛС. Теперь Месси без постоянной практики до марта 2024 года.

Во-вторых, произошел скандал – после матча к Месси попробовал подбежать мальчик. Его резко задержал охранник. Правда, через некоторое время он позволил ему обняться с Лео. Да и сам Месси показал, что все нормально: он сделал селфи с мальчиком и подписал футболку.

Фанаты неоднозначно отреагировали на эту ситуацию. Некоторые критиковали охранники за жесткость действий. Некоторые – осуждали за жесткость. А вот видео эпизода:

Этого охранника зовут Яссин Чеуко. Он – бывший солдат армии США. У Чеуко есть боевой опыт в Афганистане и Ираке. Плюс в прошлом Яссин участвовал в боях по правилам смешанных единоборств. Американские медиа пишут, что Дэвид Бекхэм лично нанял Чеуко для охраны Месси: он постоянно следует за ним на поле и перед матчами. Так же у Чеуко есть контакт с личной охраной Месси в Майами.

А вот так он выглядит в обычной жизни:

Фото: соцсети Яссина Чеуко, скриншоты с ютуб-канала ESPN

США. МЛС Весь мир Интер Майами Барселона Месси Лионель
Комментарии (3)
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BRO_football
1696853849
Ну и правильно сделал. Отбитых на голову людей в Америке хватает. Даже ребёнок сможет причинить вред футболисту, если постарается. А выбегать на поле в любом случае нельзя. Так что жёстче надо с теми, кто так делает
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Benifacto
1696935711
синдром вахтера в действии З.Ы это был дом женщины малярши в нем жили в общаге....рядом автобусники мужики...так вот залетал в подЪезд пацан и держит вахтершу...а все остальные бегом вверх к девкам))))) и так каждый подьезд)))))времена......
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AZ
1697056195
И что не так? Настоящий профессионал своего дела! Не смотря на то, что на фотографии - в памперсах...
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