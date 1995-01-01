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    Телохранитель Месси поймал ребенка, выбежавшего на поле: реакция Лео

    9 октября, 14:13
    В соцсетях тоже не все обрадовались поступку охранника.

    Не самый лучший отрезок карьеры для Лионеля Месси.

    Во-первых, его «Интер» проиграл «Цинциннати» (0:1) и пролетел мимо плей-офф МЛС. Теперь Месси без постоянной практики до марта 2024 года.

    Во-вторых, произошел скандал – после матча к Месси попробовал подбежать мальчик. Его резко задержал охранник. Правда, через некоторое время он позволил ему обняться с Лео. Да и сам Месси показал, что все нормально: он сделал селфи с мальчиком и подписал футболку.

    Фанаты неоднозначно отреагировали на эту ситуацию. Некоторые критиковали охранники за жесткость действий. Некоторые – осуждали за жесткость. А вот видео эпизода:

    Этого охранника зовут Яссин Чеуко. Он – бывший солдат армии США. У Чеуко есть боевой опыт в Афганистане и Ираке. Плюс в прошлом Яссин участвовал в боях по правилам смешанных единоборств. Американские медиа пишут, что Дэвид Бекхэм лично нанял Чеуко для охраны Месси: он постоянно следует за ним на поле и перед матчами. Так же у Чеуко есть контакт с личной охраной Месси в Майами.

    А вот так он выглядит в обычной жизни:

    Фото: соцсети Яссина Чеуко, скриншоты с ютуб-канала ESPN

    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Юрий-Константинов-vkontak 4 часа назад

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      Рейтинг: +12558

      BRO_football 14 часов назад

      Ну и правильно сделал. Отбитых на голову людей в Америке хватает. Даже ребёнок сможет причинить вред футболисту, если постарается.
      А выбегать на поле в любом случае нельзя. Так что жёстче надо с теми, кто так делает

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