Телохранитель Месси поймал ребенка, выбежавшего на поле: реакция Лео

Не самый лучший отрезок карьеры для Лионеля Месси.

Во-первых, его «Интер» проиграл «Цинциннати» (0:1) и пролетел мимо плей-офф МЛС. Теперь Месси без постоянной практики до марта 2024 года.

Во-вторых, произошел скандал – после матча к Месси попробовал подбежать мальчик. Его резко задержал охранник. Правда, через некоторое время он позволил ему обняться с Лео. Да и сам Месси показал, что все нормально: он сделал селфи с мальчиком и подписал футболку.

Фанаты неоднозначно отреагировали на эту ситуацию. Некоторые критиковали охранники за жесткость действий. Некоторые – осуждали за жесткость. А вот видео эпизода:

Этого охранника зовут Яссин Чеуко. Он – бывший солдат армии США. У Чеуко есть боевой опыт в Афганистане и Ираке. Плюс в прошлом Яссин участвовал в боях по правилам смешанных единоборств. Американские медиа пишут, что Дэвид Бекхэм лично нанял Чеуко для охраны Месси: он постоянно следует за ним на поле и перед матчами. Так же у Чеуко есть контакт с личной охраной Месси в Майами.

А вот так он выглядит в обычной жизни:

Фото: соцсети Яссина Чеуко, скриншоты с ютуб-канала ESPN