Сколько зарабатывает жена Месси – она настолько богатая, что может сама содержать Лео

Лионель Месси – один из самых богатых людей на планете. И он не раз говорил, что делает все, чтобы его близкие не работали и жили в свое удовольствие. В их число, конечно же, входит его жена Антонелла Рокуццо. Рокуццо даже как-то отвечала:

«Меня не смущает, что я никогда не заработаю больше мужа. Все его деньги уходят в семью. Но я хочу сказать, что зарабатываю некоторую сумму сама. И тоже вкладываю эти деньги в развитие наших детей и нашего быта».

И Антонелла действительно зарабатывает неплохие деньги. Детали:

• По данным Celebrity Net Worth, ее общее состояние – 20 млн долларов.

• Ее годовой заработок, по данным американских СМИ, составляет до 1,5 млн долларов.

• Антонелла сотрудничает с различными брендами: adidas, Stella McCartney, Alo.

• В ближайшее время она откроет обувной магазин. В планах – создать несколько точек по всему миру: Лондон, Париж, Барселона, Лос-Анджелес, Майами. Партнером Антонеллы будет жена Луиса Суареса, Софья Бальби.

• Антонелла Рокуццо регулярно участвует в фотосъемках для брендов. По некоторым данным, это приносит ей до 500 тысяч долларов за одну съемку.

• Известно, в личном владении Антонеллы есть особняк в Барселоне (тот самый, где семья жила долгие годы) и большой дом в Буэнос-Айресе.

Фото: imago-images.de/Global Look Press

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