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Кажется, известен новый обладатель «Золотого мяч» – на это намекнул Лео Месси

Весь мир узнает нового обладателя «Золотого мяча» 30 октября. И Лионель Месси сейчас считается одним из кандидатов. Недавно он выпустил пост в соцсетях, в котором на видео он изображен в виде мультяшки, набивающей золотой мяч. Месси подписал это видео фразой: «Work in Progress…». Недавно в соцсетях «Золотого мяча» вышел пост с похожей подписью.

Самое интересное, что уже есть слухи, что именно Месси получит «Золотой мяч»:

  • На это намекал его друг в начале сентября;
  • В середине октября слухов стало больше – AS говорил, что еще в августе Месси дал интервью как новый обладатель «Золотого мяча»;
  • Diario Sport сообщил, что Месси заберет «Золотой мяч», и в этом ему попогла победа на чемпионате мира в Катаре.

Фото на плашке: XinHua/Global Look Press

США. МЛС Барселона Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (8)
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Цугундeр
1697540658
Вellin«game over»)
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Вомбат
1697554715
В этом году Месси разрывал малоинтересную американскую лигу не лучше, чем Роналду разрывал саудовскую лигу. За 2023 год Месси ЗМ не заслужил. В играх за сборную Португалии нынешний Роналду выглядит круче, чем нынешний Месси в матчах за Аргентину. А Де Брейне, Родри, Бруну и Беллингем (который сейчас уже показывает вполне зрелый футбол) выглядят круче Месси и в клубах и за сборную. Но ЗМ дается за предыдущий сезон, а не за текущий. В том сезоне Месси был лучшим в сборной Аргентине, а Аргентина выиграла ЧМ. Роналду же на том ЧМ провалился, а де Брейне и Родри не вытащили (Беллингем год назад был еще слишком молод). Да и за ПСЖ Месси играл хоть и вполноги, но достаточно интенсивно, чтобы был виден его высокий класс. Поэтому, если он получит З
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svetekanet
1697610706
Не являюсь фанатом МС, но отдал бы Кевину Де Брюйне. Он двигатель той сильнейшей команды, выйгравшей ЛЧ.
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JI e x a
1697611694
Они уже тулят этот мяч Месси просто по привычке. Или сам Месси там кому-то заносит. Другого объяснения нет. Месси по инерции будут давать ЗМ ещё пару сезонов после того, когда он закончит карьеру =)))
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Николай-Карташов-vkontakt
1697612411
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Fin035
1697644630
Пока Месси и Роналду зажигают на футбольной арене, остальные к сожалению пока будут в тени. Талантливых игроков много,перечислять можно долго, но по мне пока никто из них мягко говоря, выше планку этих двоих еще не поднял. Ждем новых Месси и Роналду, а то что то совсем стало скучновато в ЛЧ.
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