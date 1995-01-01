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    Кажется, известен новый обладатель «Золотого мяч» – на это намекнул Лео Месси

    Сегодня, 13:17
    А еще есть много слухов.

    Весь мир узнает нового обладателя «Золотого мяча» 30 октября. И Лионель Месси сейчас считается одним из кандидатов. Недавно он выпустил пост в соцсетях, в котором на видео он изображен в виде мультяшки, набивающей золотой мяч. Месси подписал это видео фразой: «Work in Progress…». Недавно в соцсетях «Золотого мяча» вышел пост с похожей подписью.

    Самое интересное, что уже есть слухи, что именно Месси получит «Золотой мяч»:

    • На это намекал его друг в начале сентября;
    • В середине октября слухов стало больше – AS говорил, что еще в августе Месси дал интервью как новый обладатель «Золотого мяча»;
    • Diario Sport сообщил, что Месси заберет «Золотой мяч», и в этом ему попогла победа на чемпионате мира в Катаре.

    Фото на плашке: XinHua/Global Look Press

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +52

      Цугундeр 31 минуту назад

      Вellin«game over»)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16692

      Алексей З 57 минут назад

      Чемпион мира с отличной игрой, очень большие шансы.
      Кто конкурент ?
      Мбаппе , который пол-года между ПСЖ и Реалом мечится или Холланд, который только в Сити способен забивать ?
      У Беллингейма ещё всё впереди.

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