Весь мир узнает нового обладателя «Золотого мяча» 30 октября. И Лионель Месси сейчас считается одним из кандидатов. Недавно он выпустил пост в соцсетях, в котором на видео он изображен в виде мультяшки, набивающей золотой мяч. Месси подписал это видео фразой: «Work in Progress…». Недавно в соцсетях «Золотого мяча» вышел пост с похожей подписью.

Самое интересное, что уже есть слухи, что именно Месси получит «Золотой мяч»:

На это намекал его друг в начале сентября;

В середине октября слухов стало больше – AS говорил, что еще в августе Месси дал интервью как новый обладатель «Золотого мяча»;

Diario Sport сообщил, что Месси заберет «Золотой мяч», и в этом ему попогла победа на чемпионате мира в Катаре.

Фото на плашке: XinHua/Global Look Press