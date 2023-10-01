Месси дружит с азербайджанским нефтяником: они вместе смотрели футбол и фотографировались с ковром

Ничего не связывает. Бизнес такой есть - "торговать лицом"
В соцсетях обсуждают новую фотографию, выложенную Лионелем Месси в запрещенной инсте*.
На кадре футболист в компании своей супруги Антонеллы, а также азербайджанского нефтяника Аднана Ахмедзаде и его жены.
Люди пришли к выводу, что Ахмедзаде побывал в гостях дома у Месси и подарил ему дорогой ковер. С ним Лео и Аднан тоже сфотографировались.
Также они вместе следили за матчем «Интера Майами» с трибуны. Аргентинец не играл из-за травмы.
Что связывает Месси с Ахмедзаде, остается загадкой. Понятно только, что победитель ЧМ-2022 следит за жизнью одного из руководителей Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) как минимум через соцсети. Лионель подписан на бизнесмена в инстаграме*, а у форварда таких подписок всего 298. Вот такая не слишком публичная дружба.
Фото: соцсети Лионеля Месси, соцсети Антонеллы Рокуццо
* – инстаграм принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ