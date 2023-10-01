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    • Месси дружит с азербайджанским нефтяником: они вместе смотрели футбол и фотографировались с ковром
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    Месси дружит с азербайджанским нефтяником: они вместе смотрели футбол и фотографировались с ковром

    2 октября, 11:15
    Многие до сих пор гадают: как они познакомились?

    В соцсетях обсуждают новую фотографию, выложенную Лионелем Месси в запрещенной инсте*.

    На кадре футболист в компании своей супруги Антонеллы, а также азербайджанского нефтяника Аднана Ахмедзаде и его жены.

    Люди пришли к выводу, что Ахмедзаде побывал в гостях дома у Месси и подарил ему дорогой ковер. С ним Лео и Аднан тоже сфотографировались.

    Также они вместе следили за матчем «Интера Майами» с трибуны. Аргентинец не играл из-за травмы.

    Что связывает Месси с Ахмедзаде, остается загадкой. Понятно только, что победитель ЧМ-2022 следит за жизнью одного из руководителей Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) как минимум через соцсети. Лионель подписан на бизнесмена в инстаграме*, а у форварда таких подписок всего 298. Вот такая не слишком публичная дружба.

    Фото: соцсети Лионеля Месси, соцсети Антонеллы Рокуццо

    * – инстаграм принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ

    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12548

      BRO_football 2 октября, 21:34

      Ничего не связывает. Бизнес такой есть - "торговать лицом"

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      Рейтинг: +3745

      FRZZ 2 октября, 13:49

      У Златана Ибрагимовича тоже есть друг , азербайджанец , бывший спортсмен восточных единоборств. Златан пару лет назад приезжал к нему в гости в Баку. Вместе ходили на охоту дикого кабана.

      0
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      Рейтинг: +593

      odessakmv 2 октября, 13:40

      что связывает, что связывает? "черный" рекламный контракт, все миллионеры жадные и Месси перед пенсией решил сэкономить на налогах. Кто из Вас-Нас знал про эту компанию до этой статьи?

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      Рейтинг: +11

      Киран Коннор > odessakmv 2 октября, 18:54

      SOCAR вообще то всемирно известная компания,как и Газпром

      1
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      Рейтинг: +593

      odessakmv > Киран Коннор 6 октября, 12:49

      90% не знает, им в тик-токе про это не пишут.... но это не отменяет "дружбы" ради "черного" рекламного контракта

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