Ди Мария объяснил, почему Месси лучше Роналду

Игрок «Бенфики» Анхель Ди Мария убежден, что Лионель Месси – лучший футболист.

«Криштиану Роналду – это труд, труд и ещe раз труд.

Месси же – это чистый дар, талант, посланный свыше. Ему не нужно прилагать никаких усилий, он просто лучший в футболе. Вот почему разница между ними так велика, что Лео не с кем сравнить», – цитирует Ди Марию твиттер Barca Universal.

Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».

Лео выступает за «Интер Майами».

Месси – действующий чемпион мира.

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