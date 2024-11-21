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    Ди Мария объяснил, почему Месси лучше Роналду

    Игрок «Бенфики» Анхель Ди Мария убежден, что Лионель Месси – лучший футболист.

    «Криштиану Роналду – это труд, труд и ещe раз труд.

    Месси же – это чистый дар, талант, посланный свыше. Ему не нужно прилагать никаких усилий, он просто лучший в футболе. Вот почему разница между ними так велика, что Лео не с кем сравнить», – цитирует Ди Марию твиттер Barca Universal.

    • Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Лео выступает за «Интер Майами».
    • Месси – действующий чемпион мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.11.2024 09:34
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