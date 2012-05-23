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Кипр. Первый дивизион
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€ 9 млн
Арис Лимассол - новости команды
Лимассол
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Цирио
Сайт:
http://arisfc.com/
Тренер:
Артем Радьков
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Расписание
Таблица
В «Оренбурге» высказались о трансфере Кокорина
15 июня
3
«Балтика» отказалась от трех экс-форвардов сборной России
9 июня
2
Бывший тренер Кокорина возглавит «Бешикташ»
5 июня
«Зенит» оценил вариант с возвращением Кокорина
3 июня
1
Фото
Нигерийский вингер вернулся в «Краснодар»
2 июня
1
Мостовой высказался о будущем Дзюбы и Кокорина
27 мая
1
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
26 мая
6
В «Родине» ответили на вопрос о переходе Кокорина
26 мая
3
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине
25 мая
4
На Кокорине поставили крест: «Отыграл свое, даже во Вторую лигу не подойдет»
23 мая
12
Гранат оценил вероятность возвращения Кокорина в «Динамо»
23 мая
4
Кокорин забил в последнем матче за «Арис»
22 мая
4
Кирьяков сделал неутешительный прогноз на будущее Кокорина
22 мая
3
Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина
21 мая
Мама Кокорина прокомментировала будущее форварда после ухода из «Ариса»
21 мая
1
Клуб РПЛ заявил об интересе к Кокорину
21 мая
4
Видео
Кокорин прокомментировал свой уход из «Ариса»
20 мая
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
20 мая
7
В клубе РПЛ не исключили трансфер Кокорина
5 мая
4
Мамаев назвал условие для продолжения карьеры Кокорина
5 мая
2
Агент Кокорина прояснил будущее форварда после ухода из «Ариса»
4 мая
1
35-летний Кокорин задумался о завершении карьеры
4 мая
В «Арисе» приняли итоговое решение по Кокорину
4 мая
6
«Арис» отказался от подписания Смолова: известна причина
21 апреля
1
В «Арисе» обеспокоены Кокориным
12 апреля
2
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Кокорину сделали подарок в CS 2 за 120 тысяч рублей
8 апреля
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Кокорин позвал Соболева в «Арис»: «Дельфинчику с братской любовью»
3 апреля
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Агент Кокорина отреагировал на слухи о возвращении нападающего в РПЛ
2 апреля
Смолов: «Посоветую молодым футболистам больше не ходить в «Кофеманию»
1 апреля
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Самый богатый российский футболист близок к возвращению в РПЛ
1 апреля
12
1
2
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