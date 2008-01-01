- 1 марта
- 14:51 Тарасов прокомментировал слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме 1
- 09:04 Плиев: «Не сомневаюсь, что Кокорин вернется в «Фиорентину» и будет играть в Серии А»
- 08:50 Лахиялов: «Хиддинк возмутился, когда ему в «Анжи» вместо Павлюченко купили Кокорина»
- 28 февраля
- 12:21 Плиев рассказал о человеческих качествах Кокорина
- 27 февраля
- 14:39 Карпин прокомментировал слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме 7
- 25 февраля
- 10:00 «Арис» потерял очки в матче с «Пафосом», Кокорин не забил 1
- 23 февраля
- 22:59 Тарханов: «Вероятно, Кокорин взялся за ум. Он может вернуться в сборную» 3
- 20 февраля
- 20:39 Кокорин – Дзюбе: «Хватит льва ставить везде, старый седой осел» 11
- 17:07 Брат Кокорина рассказал, говорил ли ему форвард «Ариса» о смене гражданства 2
- 16:14 Агент Кокорина оценил возможность возвращения игрока «Ариса» в Россию
- 15:14 Мать Кокорина рассказала, хочет ли форвард «Ариса» получить гражданство Кипра 10
- 14:51 Массажист Кокорина отреагировал на новость о желании форварда «Ариса» получить паспорт Кипра
- 13:59 Первый тренер Кокорина: «Пусть Саша получает паспорт Кипра. В сборной России мы его не увидим» 1
- 12:55 Дзюба ответил на шутку Кокорина 9
- 12:34 Фото Кокорин высмеял Дзюбу и Смольникова 4
- 19 февраля
- 15:36 Фото «Че уставился, придурок?». Кокорин отпраздновал гол в стиле Месси на ЧМ-2022 и повторил его фразу 17
- 15:26 «У кого-то новогодние праздники не закончились». Агент Кокорина не подтвердил желание игрока стать гражданином Кипра
- 09:45 Кирьяков: «С раннего возраста Кокорина было видно, что у него беда с головой» 4
- 00:38 Непомнящий назвал двух самых талантливых игроков России после поколения Евро-2008 2
- 18 февраля
- 23:33 Агент Сафонов: «Кокорин хочет получить кипрское гражданство» 4
- 17:38 Видео Кокорин забил «Неа Саламине». Это его девятый гол за «Арис» 2
- 17 февраля
- 22:11 Кокорин: «Я родился звездой» 14
- 20:02 «Вспомню это, когда буду умирать». Кокорин рассказал о своей благотворительности 2
- 16:33 Фото Кокорин повздорил с подписчиком в соцсетях 3
- 13 февраля
- 22:06 Орлов: «Кокорин инфантилен. Он не вырос, это ребенок» 5
- 12 февраля
- 21:32 Леандро Фернандес: «Я был в шоке, когда узнал о попадании Кокорина в тюрьму» 1
- 13:46 Кузманович: «В Италии у Кокорина все было очень-очень плохо» 1
- 12:37 Кураньи: «Я большой фанат Кокорина. Он понимает свои ошибки молодости»
- 00:16 Николай Шпилевский: «Выкуп Кокорина не будет проблемой для «Ариса» 1
- 10 февраля
- 22:51 Кураньи: «Кокорин – топ-игрок. Его возвращение в Серию А возможно» 4