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Кипр. Первый дивизион
Команды
Арис
Состав
€ 9 млн
Арис Лимассол - состав команды
Лимассол
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Цирио
Сайт:
http://arisfc.com/
Тренер:
Артем Радьков
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
25
Фодеринхэм Уэс
Вра
35
€ 0.275 млн
1
Алвес Вана
Вра
35
€ 0.225 млн
90
Софрониу Эллинас
Вра
31
€ 0.05 млн
26
Anastasios Pisias
Вра
-
91
Mislav Zadro
Вра
-
6
Голдсон Коннор
Защ
33
€ 1.5 млн
24
Калюлю Гедеон
Защ
29
€ 1 млн
27
Бадель Юрай
Защ
23
€ 0.85 млн
5
Мукету-Муссунда Алекс
Защ
25
€ 0.45 млн
20
Яго Стив
Защ
33
€ 0.375 млн
19
Сане Мамаду
Защ
21
€ 0.35 млн
7
Коррейя Андерсон
Защ
35
€ 0.225 млн
47
Димитриу Андреас
Защ
22
€ 0.125 млн
40
Robert Ergas
Защ
-
17
Miłosz Matysik
Защ
-
3
Lazar Maraš
Защ
-
5
David Lelle
Защ
-
8
Харалампус Харалампос
Пол
24
€ 1.2 млн
6
Опоку Сарфо Алекс
Пол
21
€ 1 млн
22
Николич Велько
Пол
27
€ 0.45 млн
18
Бурхан Ясин
Пол
27
€ 0.45 млн
21
Галята Даниил
Пол
19
€ 0.2 млн
11
Эффаге Роди Жуниор
Нап
22
€ 0.7 млн
99
Werton
Нап
-
70
Edi Semedo
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 5, защитников: 12, полузащитников: 5, нападающих: 3
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