23 ноября на «Самара Арене» состоится встреча 16 тура Премьер-лиги, в которой «Крылья Советов» примут «Ростов». Хозяева подходят к матчу в непростом состоянии: серия без побед в чемпионате растянулась уже на семь игр, а результативность за последние пять туров составила всего два забитых мяча. При этом команда регулярно допускает ошибки в обороне, пропуская в каждом из недавних матчей. «Ростов», напротив, действует более стабильно и продолжает набирать очки, демонстрируя прагматичный и организованный футбол, особенно в играх против соперников из нижней части таблицы.

«Крылья Советов»

Самарцы находятся под давлением турнирной ситуации и испытывают серьезные проблемы в атакующей фазе. Даже на фоне неплохой игры в отдельных отрезках команда забивает крайне редко, в среднем 0.40 гола за последние пять встреч. При этом оборона не выдерживает нагрузки, пропуская в среднем 1.80 мяча за матч. Единственным позитивом остается высокая самоотдача и умение цепляться за результат на домашнем стадионе.

«Ростов»

Гости показывают более сбалансированную игру и уверенно действуют при переходе из обороны в атаку. В пяти последних матчах команда забила семь мячей, пропустив при этом всего четыре, что говорит о заметной надежности задней линии. «Ростов» не проигрывает в большинстве последних встреч и стабильно поражает ворота «Крыльев Советов» в очных противостояниях.

Факты о командах

«Крылья Советов»

Не выигрывает в 7 последних матчах чемпионата

Пропускает в 11 встречах подряд

В среднем 0.40 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр

Забивает в 3 последних матчах против «Ростова»

«Ростов»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 6 из 8 последних встреч

В среднем 1.40 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр

Отличается в 9 последних очных матчах с «Крыльями Советов»

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Ростов»

С учетом текущей формы команд «Ростов» выглядит более целостным и устойчивым коллективом. «Крылья Советов» постараются сыграть аккуратнее в обороне, однако проблемы с реализацией и давление турнирной ситуации могут вновь сказаться на результате. Гости способны контролировать ход встречи и создавать больше опасных моментов, особенно за счет более четкой организации в центре поля. Ожидается умеренно результативный матч с преимуществом «Ростова» и высокой вероятностью того, что самарцы вновь не смогут отличиться более одного раза.

Рекомендованные ставки