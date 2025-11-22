Введите ваш ник на сайте
«Крылья Советов» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

22 ноября 2025 9:33
Крылья Советов - Ростов
23 нояб. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Ростова с форой (0)
Сделать ставку

23 ноября на «Самара Арене» состоится встреча 16 тура Премьер-лиги, в которой «Крылья Советов» примут «Ростов». Хозяева подходят к матчу в непростом состоянии: серия без побед в чемпионате растянулась уже на семь игр, а результативность за последние пять туров составила всего два забитых мяча. При этом команда регулярно допускает ошибки в обороне, пропуская в каждом из недавних матчей. «Ростов», напротив, действует более стабильно и продолжает набирать очки, демонстрируя прагматичный и организованный футбол, особенно в играх против соперников из нижней части таблицы.

«Крылья Советов»

Самарцы находятся под давлением турнирной ситуации и испытывают серьезные проблемы в атакующей фазе. Даже на фоне неплохой игры в отдельных отрезках команда забивает крайне редко, в среднем 0.40 гола за последние пять встреч. При этом оборона не выдерживает нагрузки, пропуская в среднем 1.80 мяча за матч. Единственным позитивом остается высокая самоотдача и умение цепляться за результат на домашнем стадионе.

«Ростов»

Гости показывают более сбалансированную игру и уверенно действуют при переходе из обороны в атаку. В пяти последних матчах команда забила семь мячей, пропустив при этом всего четыре, что говорит о заметной надежности задней линии. «Ростов» не проигрывает в большинстве последних встреч и стабильно поражает ворота «Крыльев Советов» в очных противостояниях.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 11 встречах подряд
  • В среднем 0.40 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр
  • Забивает в 3 последних матчах против «Ростова»

«Ростов»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних встреч
  • В среднем 1.40 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр
  • Отличается в 9 последних очных матчах с «Крыльями Советов»

Личные встречи
32% (19)
25% (15)
42% (25)
72
Забитых мячей
80
1.22
В среднем за матч
1.36
5:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ростов
1 : 4
02.08.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
3 : 1
07.12.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
1 : 3
26.07.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
2 : 0
01.03.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
5 : 1
05.08.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Крылья Советов
1 : 3
12.11.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
2 : 1
17.09.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1 : 0
06.04.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
4 : 2
18.09.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
0 : 0
04.07.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1 : 0
12.08.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Крылья Советов
1 : 0
08.12.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ростов
0 : 1
11.08.2018
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 0
19.03.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
2 : 1
09.09.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
0 : 1
05.03.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1 : 1
16.08.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Крылья Советов
0 : 2
15.03.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ростов
1 : 2
20.10.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
0 : 2
02.12.2012
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ростов
1 : 2
12.08.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 40 тур
Крылья Советов
2 : 1
22.04.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 34 тур
Ростов
1 : 0
11.03.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1 : 0
01.10.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
2 : 2
29.05.2011
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Ростов
1 : 2
24.10.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
14.05.2010
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2 : 2
22.08.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
0 : 0
18.04.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1 : 1
04.08.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Крылья Советов
0 : 1
14.04.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
1 : 0
04.11.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
2 : 2
16.07.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
2 : 1
06.11.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
1 : 1
02.07.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 1
24.07.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
2 : 1
07.07.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2 : 1
13.09.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
3 : 0
04.05.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
0 : 3
17.08.2002
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
3 : 2
28.04.2002
Ростов
Чемпионат России, 26 тур
Крылья Советов
3 : 0
30.09.2001
Ростов
Чемпионат России, 12 тур
Ростов
2 : 0
10.06.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Ростов
2 : 0
21.10.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 14 тур
Крылья Советов
0 : 3
23.06.2000
Ростов
Чемпионат России, 17 тур
Крылья Советов
0 : 0
21.07.1999
Ростов
Чемпионат России, 3 тур
Ростов
2 : 1
17.04.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 19 тур
Крылья Советов
1 : 0
01.08.1998
Ростов
Чемпионат России, 4 тур
Ростов
3 : 0
18.04.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 33 тур
Крылья Советов
3 : 0
01.11.1997
Ростов
Чемпионат России, 16 тур
Ростов
1 : 1
02.07.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 32 тур
Ростов
1 : 0
19.10.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 15 тур
Крылья Советов
0 : 2
06.07.1996
Ростов
Чемпионат России, 21 тур
Крылья Советов
2 : 6
19.08.1995
Ростов
Чемпионат России, 12 тур
Ростов
2 : 2
24.06.1995
Крылья Советов
Чемпионат России, 20 тур
Ростов
3 : 3
13.07.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 4 тур
Крылья Советов
1 : 1
26.05.1993
Ростов
Чемпионат России. Первый этап, 18 тур
Ростов
1 : 1
02.08.1992
Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап, 10 тур
Крылья Советов
1 : 0
17.05.1992
Ростов
Показать все

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Ростов»

С учетом текущей формы команд «Ростов» выглядит более целостным и устойчивым коллективом. «Крылья Советов» постараются сыграть аккуратнее в обороне, однако проблемы с реализацией и давление турнирной ситуации могут вновь сказаться на результате. Гости способны контролировать ход встречи и создавать больше опасных моментов, особенно за счет более четкой организации в центре поля. Ожидается умеренно результативный матч с преимуществом «Ростова» и высокой вероятностью того, что самарцы вновь не смогут отличиться более одного раза.

Рекомендованные ставки

  • Ростов с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.72

1.85
Победа Ростова с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов
