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Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 08 декабря 2018
Крылья Советов
08.12.2018, суббота, 12:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
11'
П. Антон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ростов
90'
+4
Желтая карточка
С. Ингасон
Желтая карточка
М. Самарджич
86'
85'
Вторая желтая
А. Гацкан
Желтая карточка
Р. Шейдаев
82'
82'
Красная карточка
Р. Сигурдссон
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
П. Антон
80'
74'
Желтая карточка
А. Гацкан
70'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
А. Юсупов
Замена
Г. Зотов
️️️️
В. Денисов
68'
65'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Д. Хаджикадунич
Замена
Т. Бурлак
️️️️
Е. Башкиров
46'
Вторая желтая
С. Корниленко
44'
Желтая карточка
С. Корниленко
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Антон
11'
10'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
Желтая карточка
Е. Башкиров
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Пол Антон
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
92
Артем Щадин
АП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Рыжиков
29
Денисов
19
Самарджич
2
Рохель
4
Чичерин
44
Башкиров
5
Антон
22
Мияилович
31
Ткачук
91
Яковлев
12
Корниленко
3-3-1-1-2
30
Песьяков
15
Ингасон
6
Сигурдссон
6
Хаджикадунич
43
Логашов
8
Гацкан
7
Скопинцев
4
Юсупов
17
Зуев
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
44
Башкиров
90
Бурлак
90
Бурлак
44
Башкиров
29
Денисов
31
Зотов
31
Зотов
29
Денисов
5
Антон
7
Шейдаев
7
Шейдаев
5
Антон
4
Юсупов
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
4
Юсупов
6
Хаджикадунич
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
6
Хаджикадунич
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
64
Олег Ланин
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
4
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Крылья Советов
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