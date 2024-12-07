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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 07 декабря 2024
Ростов
07.12.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
37'
Д. Ороз (АГ)
50'
М. Мохеби
72'
М. Осипенко (П)
32'
И. Олейников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Крылья Советов
Замена
И. Жбанов
️️️️
И. Вахания
90'
86'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
В. Мендес
Замена
А. Сутормин
️️️️
М. Мохеби
84'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
К. Щетинин
84'
Желтая карточка
И. Комаров
82'
82'
Вторая желтая
Д. Ороз
Замена
У. Сако
️️️️
В. Мелехин
75'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Роналдо
74'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Осипенко
72'
71'
Желтая карточка
Д. Ороз
69'
Замена
У. Бабаев
️️️️
Б. Гарре
60'
Замена
В. Шитов
️️️️
И. Дмитриев
60'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
С. Бабкин
60'
Замена
Т. Галдамес
️️️️
К. Печенин
52'
Желтая карточка
Б. Гарре
ГОЛ! 2:1!
М. Мохеби
Пас отдал
Н. Комличенко
50'
Желтая карточка
И. Вахания
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Ороз
37'
32'
ГОЛ! 0:1!
И. Олейников
Пас отдал
С. Песьяков
31'
Желтая карточка
Н. Рассказов
25'
Желтая карточка
К. Печенин
Желтая карточка
А. Лангович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
(К)
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
(К)
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
40
Вахания
15
Глебов
7
Роналдо
10
Щетинин
9
Мохеби
27
Комличенко
10
Комаров
3-1-1-3-2
30
Песьяков
5
Ороз
3
Солдатенков
2
Печенин
5
Мендес
6
Бабкин
15
Рассказов
27
Дмитриев
7
Гарре
33
Сергеев
19
Олейников
4
Мелехин
3
Сако
3
Сако
4
Мелехин
9
Мохеби
11
Сутормин
11
Сутормин
9
Мохеби
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
40
Вахания
57
Жбанов
57
Жбанов
40
Вахания
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
5
Мендес
4
Евгеньев
4
Евгеньев
5
Мендес
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
7
Гарре
7
Бабаев
7
Бабаев
7
Гарре
27
Дмитриев
73
Шитов
73
Шитов
27
Дмитриев
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
3
1
4
Всего ударов по воротам
28
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
11
Офсайды
4
1
Количество передач
359
399
Сейвы
2
4
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
18
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
16
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Факел
- : -
06.12.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
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