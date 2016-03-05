Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 05 марта 2016
Крылья Советов
05.03.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
29'
А. Гацкан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ростов
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
Т. Бурлак
85'
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Померко
84'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Д. Ятченко
75'
74'
Замена
Т. Калачев
️️️️
Д. Полоз
67'
Замена
П. Могилевец
️️️️
К. Гуелор Канга
63'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Азмун
Пенальти не реализован!
Й. Молло
60'
43'
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Ш. Бато
️️️️
А. Концедалов
34'
Травма
А. Концедалов
33'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Гацкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПАЗ
89
Йоан Молло
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
9
Джанни Бруно
ПП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Ростов
1
Стас Покатилов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
86
Бен Су Ю
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
3-3-3-1
1
Лория
25
Концедалов
90
Бурлак
0
Таранов
15
Цаллагов
20
Померко
33
Ятченко
89
Молло
8
Габулов
9
Бруно
18
Яхович
3-3-2-1-1
35
Джанаев
44
Навас
99
Новосельцев
15
Баштуш
34
Маргасов
8
Гацкан
30
Кудряшов
8
Канга
16
Нобоа
7
Полоз
20
Азмун
25
Концедалов
4
Бато
4
Бато
25
Концедалов
20
Померко
11
Чочиев
11
Чочиев
20
Померко
33
Ятченко
12
Корниленко
12
Корниленко
33
Ятченко
8
Канга
28
Могилевец
28
Могилевец
8
Канга
20
Азмун
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Азмун
7
Полоз
2
Калачев
2
Калачев
7
Полоз
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
1
Стас Покатилов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
86
Бен Су Ю
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
86
Бен Су Ю
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Николай Богач (Люберцы)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Крылья Советов
Ростов
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
41
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
10:29
1
В «Ростове» описали Кириченко тремя словами
Вчера, 17:36
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
15 ноября
7
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
41
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
10:29
1
В «Ростове» описали Кириченко тремя словами
Вчера, 17:36
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
15 ноября
7
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+