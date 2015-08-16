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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 16 августа 2015
Ростов
16.08.2015, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
13'
Д. Полоз (П)
53'
Г. Габулов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Крылья Советов
90'
+3
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Г. Габулов
85'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Б. Садик
75'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
И. Таранов
74'
Травма
И. Таранов
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
56'
53'
ГОЛ! 1:1!
Г. Габулов
Пас отдал
С. Корниленко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Полоз
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
28
Павел Могилевец
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
9
Берат Садик
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Надсон
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
21
Станислав Драгун
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
4-2-2-1-1
35
Джанаев
99
Новосельцев
15
Баштуш
44
Навас
34
Маргасов
8
Гацкан
28
Могилевец
2
Калачев
8
Канга
7
Полоз
11
Бухаров
4-1-4-1
14
Конюхов
25
Концедалов
0
Таранов
90
Бурлак
9
Садик
15
Цаллагов
21
Драгун
30
Надсон
20
Померко
8
Габулов
12
Корниленко
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
9
Садик
33
Ятченко
33
Ятченко
9
Садик
0
Таранов
12
Симайс
12
Симайс
0
Таранов
8
Габулов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
8
Габулов
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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