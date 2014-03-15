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Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 15 марта 2014
Крылья Советов
15.03.2014, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Ростов
34'
К. Гуелор Канга
69'
В. Дьяков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ростов
90'
+2
Замена
Б. Су Ю
️️️️
К. Гуелор Канга
86'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Джано
81'
Замена
Г. Габулов
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
А. Чочиев
️️️️
Э. Махмудов
72'
69'
ГОЛ! 0:2!
В. Дьяков
Пас отдал
Т. Калачев
Замена
Кабайеро
️️️️
Ф. Браун Форбс
60'
Желтая карточка
Горо
53'
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Гуелор Канга
Пас отдал
Джано
33'
Желтая карточка
А. Логашов
Желтая карточка
Р. Аджинджал
23'
Желтая карточка
Ф. Браун Форбс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
21
Станислав Драгун
ОП
5
Петр Немов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-2-3-1
16
Веремко
33
Ятченко
13
Верховцов
25
Амисулашвили
26
Браун Форбс
21
Драгун
5
Немов
20
Аджинджал
8
Махмудов
2
Горо
12
Корниленко
4-2-3-1
1
Плетикоса
43
Логашов
0
Дьяков
15
Баштуш
19
Милич
8
Гацкан
15
Фатуллаев
2
Калачев
8
Канга
7
Джано
22
Дзюба
8
Махмудов
11
Чочиев
11
Чочиев
8
Махмудов
26
Браун Форбс
9
Кабайеро
9
Кабайеро
26
Браун Форбс
8
Канга
86
Ю
86
Ю
8
Канга
15
Фатуллаев
8
Габулов
8
Габулов
15
Фатуллаев
7
Джано
7
Полоз
7
Полоз
7
Джано
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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