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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 12 ноября 2022
Крылья Советов
12.11.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Ростов
73'
В. Шитов
29'
Д. Глебов
39'
Д. Полоз (П)
76'
М. Осипенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Ростов
90'
+3
Замена
А. Лангович
️️️️
К. Щетинин
Желтая карточка
Д. Цыпченко
84'
Замена
С. Бабкин
️️️️
А. Коваленко
83'
Замена
А. Чиркович
️️️️
Р. Ежов
83'
79'
Замена
А. Миронов
️️️️
Д. Полоз
79'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
76'
ГОЛ! 1:3!
М. Осипенко
Пас отдал
Н. Комличенко
Желтая карточка
А. Солдатенков
75'
ГОЛ! 1:2!
В. Шитов
73'
72'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
А. Рахманович
63'
Замена
Д. Якуба
️️️️
М. Витюгов
63'
61'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Р. Тугарев
Желтая карточка
А. Рахманович
45'
+3
Желтая карточка
Р. Ежов
40'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Полоз
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Глебов
Пас отдал
Д. Уткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
94
Марат Ковальков
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Овсянников
3
Солдатенков
4
Евгеньев
23
Бейл
22
Костанца
8
Витюгов
8
Коваленко
9
Пиняев
11
Рахманович
29
Ежов
73
Шитов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
45
Сильянов
55
Осипенко
4
Мелехин
23
Чернов
15
Глебов
47
Уткин
8
Тугарев
10
Щетинин
7
Полоз
27
Комличенко
8
Витюгов
8
Якуба
8
Якуба
8
Витюгов
8
Коваленко
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Коваленко
29
Ежов
32
Чиркович
32
Чиркович
29
Ежов
11
Рахманович
10
Цыпченко
10
Цыпченко
11
Рахманович
10
Щетинин
87
Лангович
87
Лангович
10
Щетинин
7
Полоз
8
Миронов
8
Миронов
7
Полоз
8
Тугарев
19
Байрамян
19
Байрамян
8
Тугарев
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
94
Марат Ковальков
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
94
Марат Ковальков
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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