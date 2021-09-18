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Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 18 сентября 2021
Крылья Советов
18.09.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 2
Завершен
Ростов
44'
Баштуш (АГ)
50'
С. Бегич
58'
М. Глушенков
90+2'
В. Сарвели
23'
Н. Комличенко
69'
Д. Глебов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ростов
Замена
Г. Бейл
️️️️
Р. Ежов
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
В. Сарвели
90'
+2
88'
Замена
А. Гигович
️️️️
П. Мамаев
82'
Замена
М. Турищев
️️️️
А. Лангович
80'
Желтая карточка
А. Соу
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
75'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Д. Якуба
72'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Ю. Горшков
72'
Желтая карточка
Д. Иванисеня
71'
Замена
В. Сарвели
️️️️
М. Глушенков
71'
69'
ГОЛ! 3:2!
Д. Глебов
64'
Замена
А. Соу
️️️️
П. Альмквист
64'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Н. Поярков
63'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
К. Фольмер
ГОЛ! 3:1!
М. Глушенков
58'
ГОЛ! 2:1!
С. Бегич
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Баштуш
44'
23'
ГОЛ! 0:1!
Н. Комличенко
Пас отдал
П. Альмквист
Желтая карточка
Ю. Горшков
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Армин Гигович
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Али Соу
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
2
Бегич
3
Солдатенков
2
Зеффан
8
Якуба
21
Иванисеня
77
Зиньковский
29
Ежов
33
Сергеев
10
Глушенков
3-3-2-2
30
Песьяков
6
Хаджикадунич
87
Лангович
55
Осипенко
15
Баштуш
15
Глебов
16
Поярков
9
Фольмер
10
Мамаев
27
Комличенко
11
Альмквист
4
Горшков
70
Кабутов
70
Кабутов
4
Горшков
29
Ежов
23
Бейл
23
Бейл
29
Ежов
8
Якуба
25
Пруцев
25
Пруцев
8
Якуба
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
10
Глушенков
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Глушенков
16
Поярков
43
Терентьев
43
Терентьев
16
Поярков
10
Мамаев
8
Гигович
8
Гигович
10
Мамаев
9
Фольмер
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
9
Фольмер
11
Альмквист
9
Соу
9
Соу
11
Альмквист
87
Лангович
7
Турищев
7
Турищев
87
Лангович
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
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