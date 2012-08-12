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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 12 августа 2012
Ростов
12.08.2012, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
54'
К. Салата
18'
Кабайеро
60'
Д. Верховцов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Крылья Советов
90'
+3
Желтая карточка
Д. Верховцов
Желтая карточка
И. Гетигежев
90'
+2
84'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Себайос
Желтая карточка
Р. Адамов
82'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Калачев
81'
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
76'
70'
Замена
В. Свежов
️️️️
Е. Баляйкин
Желтая карточка
Д. Блатняк
69'
63'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Д. Голубев
Замена
Д. Блатняк
️️️️
В. Кисенков
60'
60'
ГОЛ! 1:2!
Д. Верховцов
Пас отдал
Себайос
58'
Желтая карточка
Кабайеро
ГОЛ! 1:1!
К. Салата
Пас отдал
Т. Калачев
54'
Замена
Я. Голенда
️️️️
А. Гацкан
46'
Желтая карточка
В. Кисенков
45'
+1
Желтая карточка
С. Плетикоса
34'
34'
Желтая карточка
С. Корниленко
28'
Желтая карточка
Стив
Желтая карточка
Т. Калачев
23'
18'
ГОЛ! 0:1!
Кабайеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
2
Тимофей Калачев
ЦП
88
Эдгарас Чеснаускис
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
83
Стив
ПЗ
10
Себайос
ЛП
5
Петр Немов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
3
Гетигежев
19
Салата
0
Дьяков
15
Кисенков
8
Гацкан
7
Шешуков
30
Кочиш
2
Калачев
88
Чеснаускис
21
Адамов
3-2-3-2
16
Веремко
98
Петров
13
Верховцов
24
Епуряну
83
Стив
92
Голубев
32
Баляйкин
5
Немов
10
Себайос
12
Корниленко
9
Кабайеро
15
Кисенков
19
Блатняк
19
Блатняк
15
Кисенков
2
Калачев
7
Полоз
7
Полоз
2
Калачев
8
Гацкан
16
Голенда
16
Голенда
8
Гацкан
92
Голубев
15
Цаллагов
15
Цаллагов
92
Голубев
32
Баляйкин
6
Свежов
6
Свежов
32
Баляйкин
10
Себайос
84
Воробьев
84
Воробьев
10
Себайос
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Денис Вавилин
ВР
28
Роман Григорян
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
28
Роман Григорян
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Тихон Калугин
Дмитрий Чельцов (оба - Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:55 (прямая)
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