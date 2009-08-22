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Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 22 августа 2009
Крылья Советов
22.08.2009, суббота, 13:45
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
48'
Я. Коллер
55'
О. Иванов
52'
Д. Акимов
81'
М. Ахметович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ростов
+2
Желтая карточка
Р. Герус
Замена
Р. Адамов
️️️️
В. Игнатьев
Замена
В. Кулик
️️️️
А. Бобер
ГОЛ! 2:2!
М. Ахметович
Пас отдал
А. Черкес
Замена
Е. Луценко
️️️️
М. Осинов
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Гацкан
ГОЛ! 2:1!
О. Иванов
Пас отдал
Р. Аджинджал
ГОЛ! 1:1!
Д. Акимов
Пас отдал
А. Кульчий
Желтая карточка
О. Иванов
ГОЛ! 1:0!
Я. Коллер
Пас отдал
А. Бобер
Замена
М. Ахметович
️️️️
Б. Петрович
Замена
О. Иванов
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
8
Антон Бобер
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Роман Герус
ВР
4
Максим Астафьев
ЛЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
81
Михаил Осинов
(К)
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
11
Артем Семка
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
3-2-4-1
31
Лобос
49
Шишкин
63
Белозеров
0
Таранов
3
Будылин
20
Игнатьев
99
Иванов
8
Бобер
20
Аджинджал
2
Калачев
0
Коллер
4-4-2
1
Герус
8
Черкес
0
Рожков
6
Ленгиел
4
Астафьев
24
Кульчий
11
Петрович
81
Осинов
8
Гацкан
10
Лебеденко
98
Акимов
8
Бобер
55
Кулик
55
Кулик
8
Бобер
2
Калачев
19
Иванов
19
Иванов
2
Калачев
20
Игнатьев
21
Адамов
21
Адамов
20
Игнатьев
11
Петрович
90
Ахметович
90
Ахметович
11
Петрович
81
Осинов
48
Луценко
48
Луценко
81
Осинов
8
Гацкан
77
Салугин
77
Салугин
8
Гацкан
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
11
Артем Семка
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
0
Ненад Сливич
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
99
Евгений Савин
ЦФ
Остались в запасе
11
Артем Семка
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
0
Ненад Сливич
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
В. Бобык
А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:30 (прямая)
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