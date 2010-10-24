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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 24 октября 2010
Ростов
24.10.2010, воскресенье, 18:45
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
37'
Р. Адамов
10'
Н. Джорджевич
71'
П. Яковлев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Крылья Советов
Замена
Х. Карлос Эскобар
️️️️
П. Яковлев
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Гацкан
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Т. Калачев
ГОЛ! 1:2!
П. Яковлев
Замена
Ч. Янков
️️️️
А. Кульчий
Желтая карточка
А. Гацкан
ГОЛ! 1:1!
Р. Адамов
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джорджевич
Пас отдал
Леилтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Павленко
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ростов
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
16
Чавдар Янков
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Крылья Советов
22
Сергей Воронин
ВР
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Денис Ковба
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
8
Антон Бобер
ПП
25
Драган Елич
ЦФ
4-3-1-2
1
Амельченко
33
Анджелкович
4
Окоронкво
24
Гионеа
14
Хагуш
8
Гацкан
24
Кульчий
2
Калачев
8
Павленко
21
Адамов
10
Лебеденко
3-1-4-1-1
31
Лобос
79
Джорджевич
0
Таранов
3
Леилтон
15
Цаллагов
36
Самсонов
23
Соснин
10
Кузнецов
19
Иванов
91
Яковлев
99
Савин
24
Кульчий
16
Янков
16
Янков
24
Кульчий
2
Калачев
19
Блатняк
19
Блатняк
2
Калачев
8
Гацкан
90
Ахметович
90
Ахметович
8
Гацкан
91
Яковлев
88
Эскобар
88
Эскобар
91
Яковлев
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
22
Сергей Воронин
ВР
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Денис Ковба
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
25
Драган Елич
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Остались в запасе
22
Сергей Воронин
ВР
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Денис Ковба
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
25
Драган Елич
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
А.Кобзев
Н.Еремин (оба - Москва)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая)
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