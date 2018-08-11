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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 11 августа 2018
Ростов
11.08.2018, суббота, 21:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
45+2'
А. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Крылья Советов
90'
+2
Замена
М. Тихонов
️️️️
Д. Ткачук
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Калачев
89'
82'
Замена
О. Ланин
️️️️
А. Чочиев
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Д. Скопинцев
75'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
67'
Желтая карточка
А. Гацкан
49'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Соболев
42'
Замена
А. Алиев
️️️️
Надсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Крылья Советов
1
Михаил Опарин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
3-3-2-1-1
31
Абаев
15
Ингасон
6
Сигурдссон
16
Вилюш
7
Скопинцев
8
Гацкан
18
Паршивлюк
99
Гулиев
2
Калачев
11
Ионов
16
Сигурдарсон
3-3-3-1
14
Конюхов
4
Чичерин
90
Бурлак
30
Надсон
31
Зотов
44
Башкиров
2
Полуяхтов
91
Яковлев
11
Чочиев
31
Ткачук
7
Соболев
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
2
Калачев
14
Шомуродов
14
Шомуродов
2
Калачев
7
Скопинцев
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Скопинцев
11
Чочиев
64
Ланин
64
Ланин
11
Чочиев
31
Ткачук
44
Тихонов
44
Тихонов
31
Ткачук
30
Надсон
10
Алиев
10
Алиев
30
Надсон
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Михаил Опарин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Ростов
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