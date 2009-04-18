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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 18 апреля 2009
Ростов
18.04.2009, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Крылья Советов
+2
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Т. Калачев
Замена
И. Лапин
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
Р. Ленгиел
Замена
О. Иванов
️️️️
Е. Савин
Желтая карточка
И. Ярошик
Желтая карточка
А. Черкес
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Желтая карточка
М. Астафьев
Желтая карточка
А. Кульчий
12'
Желтая карточка
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
4
Максим Астафьев
ЛП
24
Александр Кульчий
ОП
0
Ненад Сливич
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛВ
0
Иван Таранов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
99
Евгений Савин
ПВ
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Роман Герус
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
4-2-2-2
16
Мандрыкин
33
Анджелкович
0
Рожков
6
Ленгиел
8
Черкес
24
Кульчий
0
Сливич
4
Астафьев
11
Петрович
90
Ахметович
10
Лебеденко
4-1-2-2-1
31
Лобос
49
Шишкин
63
Белозеров
39
Ярошик
3
Леилтон
0
Таранов
55
Кулик
20
Аджинджал
99
Савин
2
Калачев
0
Коллер
10
Лебеденко
21
Лапин
21
Лапин
10
Лебеденко
2
Калачев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
2
Калачев
99
Савин
19
Иванов
19
Иванов
99
Савин
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
0
Александр Пономарев
ЦЗ
1
Роман Герус
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
0
Александр Пономарев
ЦЗ
1
Роман Герус
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Главный тренер
Олег Долматов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
А. Харламов (Тобольск)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Посещаемость:
11500 из 15840 зрителей (72%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:45 (прямая)
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