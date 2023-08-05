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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 05 августа 2023
Крылья Советов
05.08.2023, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
5 : 1
Завершен
Ростов
4'
В. Хубулов
10'
Н. Салтыков
35'
Н. Салтыков
73'
Е. Карпицкий
90+7'
Р. Ежов (П)
22'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Ростов
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Р. Ежов
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
С. Песьяков
Замена
М. Барач
️️️️
Г. Бейл
90'
Замена
️️️️
Б. Гарре
83'
Замена
️️️️
С. Бабкин
83'
79'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Вахания
Желтая карточка
Г. Бейл
76'
75'
Желтая карточка
М. Мохеби
ГОЛ! 4:1!
Е. Карпицкий
73'
Замена
Е. Карпицкий
️️️️
В. Хубулов
61'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Н. Салтыков
61'
58'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Р. Тугарев
58'
Замена
М. Мохеби
️️️️
А. Ионов
46'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
А. Миронов
46'
Замена
Д. Уткин
️️️️
К. Щетинин
40'
Желтая карточка
А. Миронов
ГОЛ! 3:1!
Н. Салтыков
Пас отдал
Б. Гарре
35'
34'
Желтая карточка
Н. Комличенко
22'
ГОЛ! 2:1!
Н. Комличенко
ГОЛ! 2:0!
Н. Салтыков
Пас отдал
Р. Ежов
10'
ГОЛ! 1:0!
В. Хубулов
Пас отдал
Р. Ежов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Овсянников
4
Горшков
3
Солдатенков
4
Евгеньев
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
7
Гарре
8
Хубулов
29
Ежов
14
Салтыков
4-1-1-3-1
30
Песьяков
40
Вахания
27
Прохин
4
Мелехин
23
Чернов
15
Глебов
8
Миронов
11
Ионов
10
Щетинин
8
Тугарев
27
Комличенко
14
Салтыков
15
Рассказов
15
Рассказов
14
Салтыков
8
Хубулов
21
Карпицкий
21
Карпицкий
8
Хубулов
23
Бейл
44
Барач
44
Барач
23
Бейл
10
Щетинин
47
Уткин
47
Уткин
10
Щетинин
8
Миронов
99
Акбашев
99
Акбашев
8
Миронов
40
Вахания
19
Байрамян
19
Байрамян
40
Вахания
11
Ионов
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Ионов
8
Тугарев
69
Голенков
69
Голенков
8
Тугарев
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
Остались в запасе
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Буланов; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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