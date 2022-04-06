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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 06 апреля 2022
Ростов
06.04.2022, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
18'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Крылья Советов
Желтая карточка
С. Песьяков
90'
+3
Замена
М. Турищев
️️️️
Р. Тугарев
83'
82'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
81'
Замена
А. Соколов
️️️️
А. Зиньковский
74'
Желтая карточка
М. Глушенков
Замена
Н. Поярков
️️️️
А. Лангович
70'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
69'
63'
Замена
М. Глушенков
️️️️
И. Игнатьев
63'
Замена
С. Пиняев
️️️️
В. Сарвели
Замена
А. Селява
️️️️
Д. Полоз
60'
Желтая карточка
А. Лангович
55'
Желтая карточка
А. Сильянов
51'
Желтая карточка
Н. Комличенко
44'
35'
Желтая карточка
Р. Ежов
29'
Желтая карточка
В. Сарвели
Пенальти не реализован!
Д. Полоз
28'
25'
Желтая карточка
И. Ломаев
ГОЛ! 1:0!
Н. Комличенко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Денис Якуба
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Али Соу
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Артем Соколов
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
4-1-3-2
30
Песьяков
87
Лангович
4
Мелехин
55
Осипенко
45
Сильянов
15
Глебов
7
Полоз
19
Байрамян
8
Тугарев
27
Комличенко
10
Щетинин
3-2-2-3
1
Ломаев
47
Божин
3
Солдатенков
4
Горшков
22
Костанца
8
Якуба
29
Ежов
77
Зиньковский
18
Игнатьев
9
Сарвели
10
Цыпченко
7
Полоз
8
Селява
8
Селява
7
Полоз
87
Лангович
16
Поярков
16
Поярков
87
Лангович
8
Тугарев
7
Турищев
7
Турищев
8
Тугарев
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
77
Зиньковский
18
Соколов
18
Соколов
77
Зиньковский
9
Сарвели
9
Пиняев
9
Пиняев
9
Сарвели
18
Игнатьев
10
Глушенков
10
Глушенков
18
Игнатьев
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Али Соу
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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