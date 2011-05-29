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Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 29 мая 2011
Крылья Советов
29.05.2011, воскресенье, 18:15
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
44'
Е. Савин
56'
Е. Савин
30'
А. Гацкан
37'
Р. Адамов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ростов
+4
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Елисеев
Замена
В. Приёмов
️️️️
А. Соснин
Травма
А. Соснин
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Д. Блатняк
️️️️
М. Григорьев
Замена
Т. Калачев
️️️️
Ч. Янков
ГОЛ! 2:2!
Е. Савин
Пас отдал
Н. Печник
ГОЛ! 1:2!
Е. Савин
Пас отдал
О. Самсонов
ГОЛ! 0:2!
Р. Адамов
Пас отдал
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 0:1!
А. Гацкан
Пас отдал
Э. Чеснаускис
Замена
А. Ребко
️️️️
О. Иванов
Травма
О. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
36
Олег Самсонов
(К)
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
16
Чавдар Янков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Максим Григорьев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Владимир Лютый
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Ростов
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
3-1-4-2
23
М'Боли
3
Молош
5
Абдулфаттах
12
Пономаренко
15
Цаллагов
4
Елисеев
23
Соснин
10
Кузнецов
36
Самсонов
11
Печник
99
Савин
4-2-3-1
1
Коченков
14
Хагуш
19
Салата
4
Окоронкво
20
Буссаиди
16
Янков
8
Гацкан
10
Григорьев
19
Иванов
88
Чеснаускис
21
Адамов
4
Елисеев
42
Кириллов
42
Кириллов
4
Елисеев
23
Соснин
80
Приёмов
80
Приёмов
23
Соснин
19
Иванов
17
Ребко
17
Ребко
19
Иванов
16
Янков
2
Калачев
2
Калачев
16
Янков
10
Григорьев
19
Блатняк
19
Блатняк
10
Григорьев
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
1
Давид Юрченко
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Лютый
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Владимир Лютый
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
Д. Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
А. Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:00 (прямая)
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